نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف pixel 5 أسعار ومواصفات غير متوقعة للجيل الخامس من جوجل بتقنية حديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف pixel 5: جوجل تعلن عن أحدث هواتفها الرائعة بتقنية الجيل الخامس 5G، وبعض المواصفات الرائعة التي تعتبر بالنسبة لسعرها اقتصادية، حيث أن جوجل تصدر هاتف pixel 5، وهاتف pixel 4a، والهاتفين يأتوا بمواصفات رائعة، حتى وإن كان موبايل بكسل 5 يفوق مواصفات موبايل بيكسل فور إيه، إلا أن الهاتفين يمتازوا بأشياء أخرى كثيرة من شركة جوجل، وإليكم بعض مواصفات هاتف pixel 5، وبعض المميزات الأخرى.

هاتف pixel 5 المواصفات العامة والبارزة للجهاز

يدعم الجهاز شبكات الجيل الخامس 5G.

يأتي pixel 5 بشاشة من نوع OLED.

مقاس الشاشة 6 بوصة.

دقة الشاشة 2340×1080.

تأتي الشاشة محمية بطبقة حماية gorrilla glass6 جوريلا جلاس ٦.

التحديث 90 هرتز.

يحتوي الهاتف على ذاكرة صلبة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت.

يحتوي على ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجا رام.

يدعم الهاتف الشحن السريع قوة 18 وات.

منفذ شاحن pixel 5 يأتي من النوع الحديث ويسمى تايب سي type c، وهو المنفذ الكبير.

بطارية هاتف pixel 5 تأتي بسعة 4080 أمبير.

معالج الهاتف من النوع snap dragon سناب دراجون 765G، وهو يتبع شركة كوالكوم الأمريكية.

ويعتبر هذا المعالج هو الذي يساعد الهاتف على دعمه شبكة الجيل الخامس.

الهاتف مقاوم للغبار والأتربة، وهي ميزة من ضمن المميزات التي يتفوف بها pixel 5 عن هاتف pixel 4a.

مواصفات كاميرا هاتف pixel 5

كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بثقب أمامي للكاميرا.

الكاميرا الخلفية الأولى تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل، وهي الكاميرا الرئيسية.

الكاميرا الخلفية الثانية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، وهي كاميرا مختصة بالتصوير بزاوية 107 درجة.

سعر موبايل pixel 5 من جوجل

جوجل أعلنت رسمياً عن سعر هاتف pixel 5، ليصبح سعر الهاتف 699 دولار فقط، وكما قالت سيتم اصداره في الأول من اكتوبر.