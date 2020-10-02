نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال Oppo A93 الجديد في مصر والسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo A93 ، هو أحدث هواتف شركة اوبو من الفئة المتوسطة، والجوال يحتوي على الكثير من الإمكانيات والمزايا، التي تجعله ينافس هواتف أكبر الشركات العالمية، حيث يأتي الجوال بأربعة كاميرات خلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، كما يحتوي هاتف اوبو A93 على شاشة Super AMOLED، ويحتوي أيضاً على كاميرتان أماميتان للصور السلفي، ويأتي الموبايل ببطارية قوية سعتها 4015 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر الجوال في مصر والسعودية والدول العربية.

مواصفات جوال Oppo A93

الجوال يحتوي على مواصفات ومميزات كبيرة وينافس جميع الهواتف الذكية التي توجد بالأسواق ومواصفاته كالآتي:-

يحتوي الموبايل على 2 منفذ لتركيب شريحتي اتصال من نوع Nano SIM. يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لتوسيع الذاكرة الداخلية. الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع، ويدعم تشغيل الأنترنت لشبكات الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع. أبعاد هاتف اوبو A93 تبلغ 160.1*73.8*7.5 ملم، ويبلغ وزن الجوال 164 جرام. يأتي الهاتف بواجهة المستخدم الأحدث في شركة اوبو ويطلق عليها اسم Color OS 7.2. معالج الهاتف يأتي من شركة ميديا تيك من نوع Helio P95، بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني نواة. يحتوي الجوال على معالج رسومي من نوع Power VR GM9446، وهو نفس معالج هاتف Oppo F17 Pro. الجوال يحتوي على ذاكرة داخلية صلبة سعتها التخزينية 128 جيجابايت من نوع UFS. يحتوي هاتف Oppo A93 على ذاكرة عشوائية سعتها التخزينية 8 جيجابايت. يحتوي الموبايل على سماعة خارجية مكبرة للصوت، وتستخدم في المكالمات أو عند تشغيل الألعاب. يحتوي الجوال على منفذ 3.5 ملم، ويدعم تشغيل راديو FM. الهاتف يدعم تشغيل الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac، ويدعم WI-FI Direct، والهوت سبوت. الهاتف يدعم أحدث إصدارات البلوتوث الإصدار الخامس 5.1، ويدعم الـ A2DP، والـ aptx HD، والـ LE. يحتوي اوبو A93 على GPS لتحديد المواقع الجغرافية. سوف يأتي الموبايل بمدخل للشحن من نوع USB Type-C 2.0 الذي يحتوي على جهتين. يحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 4015 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة من نوع Li Po، وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، حيث يتم شحن 50% من بطارية الهاتف في نصف ساعة. الجوال يحتوي على حساسات البصمة، والتسارع والتقارب، والجيرو سكوب، والبوصلة. الهاتف يتوفر باللون الأزرق والأسود.

مواصفات الشاشة

تحتوي شاشة جوال Oppo A93 على مواصفات ممتازة وهى كالتالي:-

شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED كابتستيف، وتدعم الشاشة اللمس المتعدد.

تدعم شاشة الجوال 16 مليون لون.

قياس الشاشة 6.43 بوصة، وتستحوذ على 84.5% من واجهة الهاتف الأمامية.

دقة شاشة ابو A93 تبلغ 2400*1080 بكسل لكل بوصة، بكثافة بكسلات 409 بكسل لكل بوصة، وجودة Full HD Plus.

تبلغ 2400*1080 بكسل لكل بوصة، بكثافة بكسلات 409 بكسل لكل بوصة، وجودة Full HD Plus. الجوال يدعم أبعاد العرض الجديد 20:9 التي توجد في أغلب الهواتف الحديثة.

الهواتف يحتوي على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass V3 Plus.

الشاشة لا تحتوي على أي حواف بالجانبين، لكن توجد حافة صغيرة أسفل الشاشة.

تحتوي الشاشة على ثقب أعلى يسار الشاشة، هذا الثقب يحتوي على كاميرتين السلفي.

مواصفات كاميرا Oppo A93

يحتوي الهاتف على ستة كاميرات، أربعة كاميرات خلفية، وكاميرتان أماميتان، مواصفاتهم كالتالي:- الكاميرا الخلفية للموبايل رباعية، دقة الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل وهى كاميرا عادية، وتستخدم في التركيز التلقائي بعد التعرف على الطور PDAF، والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل، وعدستها واسعه، والكاميرا الثالثة دقتها 2 ميجا بكسل، وهى عدسة ماكرو، وتستخدم في تصوير الأشياء القريبة، والكاميرا الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، وتستخدم في العزل الكاميرات الخلفية تدعم وضعي الـ High Dynamic Range، والـ Panorama. تحتوي الكاميرات الخلفية على فلاش ليد فردي. الكاميرات الخلفية تقوم بتصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة 1080 بكسل. كاميرا اوبو A93 الأمامية ثنائية، دقة الكاميرا الأولى 16 ميجا بكسل، والعدسة الثانية بدقة 2 ميجا بكسل وتستخدم في العزل. الكاميرات الأمامية تدعم وضع الـ High Dynamic Range، وتصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل.

سعر الجوال في الدول العربية

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر Oppo A93 في مصر والسعودية وباليورو وهى كالآتي:-