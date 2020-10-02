برنامج ضروري لا غنى عنه لأي طالب يسعى للحفظ و المراجعة

مع بداية السنة الدراسية فإن البعض يجهز حاليا للإمتحانات التي تم تأجيلها مسبقا بسبب جائحة كورونا ، و إن كنت واحدا من بين الطلاب و تجهز للمراجعة و الحفظ و خاصة على الحاسوب أو الهاتف الخاص بك ، فإننا في هذه التدوينة سوف نشارك معك برنامج هام لا غنى لك عنه أبدا .
البرنامج الذي نتحدث عنه يدعى MindMaster for Mind Mapping ، و هو عبارة عن برنامج مجاني تماما ميزته أنه يوفر لك امكانية تنظيم الأفكار و انشاء المخططات و تقسيم الدروس بطريقة تساعدك على الحفظ بشكل سريع جدا و تجعلك تستوعب دروسك و تفهمها في اقل وقت ممكن .
حيث أن برنامج MindMaster for Mind Mapping يوفر امكانية تحويل الدروس الى خرائط تساعد العقل على استيعاب المعلومات بشكل سريع و سهل ، و هو يعمل على جميع أنظمة تشغيل الويندوز و الآندرويد و ايضا متوفر على المتصفح بدون تحميل أو يمكنك تحميله مباشرة من الرابط بالاسفل .
بعد تحميل و تتبيث البرنامج ما عليك سوى القيام بتشغيله ثم الولوج اليه و البدء في انشاء المخططات ، و البدء في اضافة الدروس التي تريدها و أيضا كما تلاحظ من الصور فالبرنامج يوفر لك امكانية اختيار الالوان و التلاعب بها حسب ما تريده من اختيارك .
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