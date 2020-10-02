تطبيق تسجيل الطريق بالهاتف أثناء السياقة بالسيارة

من بين الأشياء التي يمكن أن تحتاج اليها أثناء السياقة بالسيارة هي كاميرا مخصصة لتسجيل الطريق بالفيديو ، حيث أن هذه النوعية من الكاميرات تكون مفيدة للغاية نظرا لأنه أحيانا تحدث بعض الأمور الغير متوقعة و تسجيلها سوف يكون امرا جيد و ضروري .

و لكن في حالة لم تكن تتوفر على كاميرا لتسجيل الطريق اثناء السياقة فإنه يمكنك استعمال هاتفك الذكي أو أي هاتف آخر قديم لديك ، و ذلك عبر اضافة تطبيق عليه يدعى Drive Recorder: A free dash cam .

تطبيق Drive Recorder: A free dash cam هو تطبيق مخصص لتسجيل الطريق اثناء القيادة في السيارة ، حيث ما عليك سوى القيام بتحميل التطبيق و تشغيله على هاتفك ثم القيام بتتبيث الهاتف في السيارة و سيعمل على تسجيل الطريق بجودة عالية .

و ميزة التطبيق أنه يقوم تلقائيا بحذف الفيديوهات المسجلة بعد مرور مدة أنت تقوم بتحديدها كي تظل دائما هناك مساحة فارغة لتسجيل فيديوهات اخرى ، إلى جانب أنه يقوم ايضا بعرض خريطة الطريقة الذي تسلكه بحيث يضيف معلومات الاماكن او الطرق التي قمت بالمرور منها .

من بين مزايا التطبيق أيضا هو توفيره لتفاصيل اخرى على التسجيلات مثل التاريخ و المسافة المقطوعة بالكيلوميتر ، الى جانب العداد الذي يظهر على الشاشة و أمور أخرى مميزة سوف ندعك تتعرف عليها بنفسك بعد تجربة استعمال التطبيق .

تحميل Drive Recorder: A free dash cam