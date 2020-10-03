أمريكا تدعو كل الدول لحظر شركة هواوي نهائيا

كما نعلم جميعا و إن كنت متابعا لما يحدث في الوسط التقني فإنك بلا شك تعلم أن شركة هواوي تعاني مشاكل كثيرة جدا مع الحكومة الأمريكية ، حيث أن هذه الأخيرة تفرض قواعد صارمة على هواوي و ايضا تحاول أن تجعلها خارج الأسواق الأمريكية بشكل نهائي .

و أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحظر شركة هواوي او عدم التعامل معها او الحد من وجودها في الاسواق الامريكية هو امر عادي ، ما ليس من العادي هو أن تجد الولايات المتحدة الأمريكية تدعو العالم بأسره لى حظر التعامل مع هواوي نهائيا .

حيث أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، قد دعا جميع الدول الى حظر شركة هواوي لكونها شركة صينية يتم دعم كل استثماراتها من طرف الحكومة الصينية ، و هو الأمر الذي بالنسبة له يؤكد كون الحكومة الصينية لها يد في كل ما يحدث في شركة هواوي .

حيث يمكن ان تستغل الصين هواوي كوسيلة من أجل الحصول على بيانات المستخدمين في اي دولة ، مما يشكل خطرا على أمن الدول ، و على إثر هذا الخبر فإن شركة هواوي سوف يزداد وضعها سوءا نظرا لأنها سوف تصبح مضطرة إلى برهنة أن استثماراتها غير مدعمة من الحكومة الصينية و هي استثمارات خاصة ، كي لا تجد نفسها في موقف محرج .