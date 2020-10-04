استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة 2020 على قمري عربسات ونايل سات

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عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات 2020 نقدمها لكل الباحثين عنها خلال هذه الفترة وخاصة بعد توقف القناة عن البث لشهرين بسبب أعمال الصيانة ولكن سرعان ما عادت من جديد ببث وجودة أقوى من السابق، ومحتوى جديد وهادف ومميزة كالعادة، فهي واحدة من أفضل القنوات التي تخصصت فى محتوى الأطفال على مدار سنوات عديدة ونشأ على أغانيها والأناشيد التي تعرضها عبر شاشاتها الكثير من الأجيال، وإليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2020

حيث تحرص إدارة القناة على تقديم محتوى هادف من الدرجة الأولى لكل الصغار، فتقدم الأغاني التعليمية التي تُعلم الأطفال من خلالها حروف اللغة الإنجليزية وحروف اللغة العربية وذلك فى سن دخول الروضة، وأيضاً تعلمهم أسماء الفواكه والخضراوات المختلفة وتعلمهم الفوائد الموجودة فى كل نوع، وتقدم إليهم أغاني دينية وتربوية تنشأهم وتزرع فيهم الخصال الحميدة والطيبة.

استقبال قناة طيور الجنة

أما عن تردد قناة طيور الجنة على قمرى نايل سات وعرب سات فهم كالتالي، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى إعدادات جهاز الرسيفر واختيار تردد جديد وكتابته كما فى التالي، واختيار القمر الصناعي وإجراء عملية البحث، وسوف تحصل على القناة خلال ثواني معدودة.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات: 11310.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عربسات: 11315.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

أغاني طيور الجنة

تعرض القناة الكثير من الأغاني ومنها” ماما جابت بيبي، فصل الصيف، بابا جابلي بالون، الألوان، أنشودة الحروف، الأرنب والثعلب، أغنية عزوز، أغنية الأرنب والسلحفاة، حميدو العاق، حميدو والقطة، حمار حجا”.