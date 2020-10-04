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عمر شويل - جدة تعرف على سعر ومحتويات النسخة الفاخرة من لعبة Demon’s Souls تعد لعبة Demon’s Souls إحدى ألعاب الفيديو الذي تم تطويرها من قبل ستوديو فروم سوفتوير اليابانية والذي قام بنشرها سوني كمبيوتر انترتنمنت، وكان هذه اللعبة هي أولى سلاسل ألعاب سولز التي صدرت عام 2009 في أمريكا واليابان وقد تم تصديرها لدول أوروبا وأستراليا عام 2010، وقد أعلنت شركة سوني أنها ستطلق النسخة الفاخرة من اللعبة على PS5 بسعر 90 دولار.

محتويات النسخة الفاخرة من لعبة Demon’s Souls

الموسيقى الرسمية للعبة.

روح البطل الأسطورية.

روح المحارب المشهور.

روح المحارب القصصي.

درع محارب العين الحمراء.

درع Boletaria الملكي.

سيف الـ Ritual.

درع الـ. Hoplite.

بذور الحفظ.

بذور فوسفورية.

بذور Bearbug.

شظية. Hardstone

شظية Moonlight.

دائرة الإطالة.

من المعروف أن هذه النسخة على اللعبة مع كل المحتوى الرقمي، بينما في حالة عمل طلب مسبق يمكنك الحصول على سلاح Reaper Scythe ويتميز هذا السلاح بأنه يفتك بأي عدو ولكنه يتطلب بعض الممارسة لإتقان الاستخدام.

مصير لعبتي مصير لعبتي Demon’s Souls على PC

تبذل شركة سوني الكثير من من المحاولات وتسعى جاهدة لكسب جمهور ال PC، الأمر الذي جعلها تطلق لعبتي مصير لعبتي Demon’s Souls وFinal Fantasy XVI على PC وكان الأمر جيد حتى أعلنت الشركة عن حدوث خطأ تقني مع Demon’s Souls والذي سيجعلها تصدر ل PS5 دون PC، مما زاد من الجدل والتساؤلات لأن مصير لعبة Final Fantasy XVI أصبح غير معلوم، كما كشفت Square Enix أيضاً أنها لا تعلم أن لعبتها القادمة ستكون متاحة ل PC أم لا وكل ما قالته أنها ستكون لعبة PS5 فقط.