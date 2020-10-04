نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف آبل iPhone 12 بلونيه الأبيض والأسود في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هاتف آبل iPhone 12 بلونيه الأبيض والأسود، ينتظر العديد من مستخدمي هواتف آبل إطلاق المجموعة الجديدة من هواتف iPhone التي ستنضم إلى مجموعة Apple للمشاركة في المنافسة بين المجموعة، وهذا الفريق الجديد هو عائلة iPhone 12 الجديدة التي تضم iPhone 12,iPhone 12 Promax,iPhon12pro وسنتعرف على مواصفات وأسعار iPhone 12.

مواصفات هاتف iPhone 12

يتميز هاتف iPhone 12 بالأناقة والشياكة لأنه يتكون من هيكل زجاجي من الأمام والخلف، كما أنه خفيف الوزن حيث يبلغ حجمه 194 جرام، ومزود بشاشة liquid retina oled بطبقة حماية oleo phobic حجمها 6.4 بوصة دقتها 2340*1440 مع معدل تحديث 120 هرتز، والمعالج الخاص بالهاتف هو Apple A14 Bionic بتكنولوجيا 7 نانومتر مع معالج رسوميات رباعي النواة، وبالنسبة لذاكرة التخزين فتوجد ثلاث نسخ، وهما:

النسخة الأولى بذاكرة تخزين حجمها 128 جيجابايت وذاكرة تخزين عشوائي 4 جيجا رام.

النسخة الثانية بذاكرة تخزين داخلي حجمها 256 جيجابايت وذاكرة تخزين عشوائي 4 جيجا رام.

النسخة الثالثة بذاكرة تخزين داخلي حجمها 512 جيجابايت وذاكرة تخزين عشوائي 4 جيجا رام.

بالإضافة إلى المواصفات السابقة توجد كاميرتان للتصوير السلفي الأولى بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f2. 2، وكاميرا ثلاثية الأبعاد تدعم خاصية HDR، وبطارية بسعة 3042 mAH تدعم الشحن السريع، حيث يصل الشحن إلى 50٪ في 30 دقيقة.

سعر iPhone 12

من المتوقع إطلاق هاتف iPhone 12 خلال شهر نوفمبر القادم بلونيه الأبيض والأسود بالعديد من المميزات، وعيوب أقل بسعر 4140 ريال سعودي بالمملكة ، و17350 جنيه في مصر، و1100 دولار بأمريكا.