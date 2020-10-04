كيف تتخلّص من الـ Newsfeed على موقع فيسبوك في 3 دقائق

هل تقضي ساعات عديدة على حاسوبك كثيرًا للدراسة أو العمل الّا أنّك تكتشف عند انتهائك أنّك لم تقم بالكثير؟ هذا ما يحصل مع العديد – وما يحصل مع شخصيًا – بسبب موقع فايسبوك.

ما ان افتح الحاسوب حتّى أكتب في المتصفح بعض الحروف الأولى من اسم الموقع و من ثمّ الزر enter حتّى أجد نفسي أقضي معظم وقتي أتصفّح الموقع، أقرأ الأخبار، أشاهد الفيديوات… و غيرها من الميزات العديدة للموقع.

الاّ أن المشكل هنا هو تأجيل العمل الذي فتحت الحاسوب من أجله من دراسة أو عمل…

و مهما حاولت أن تركّز سوف تجد نفسك تعود للموقع و تقضي ساعات من وقتك دون فائدة. صدّقني الأمر صعب جدًا اذ أن مواقع التواصل الاجتماعي تتلاعب بهرمون السعادة في العقل – الدوبامين – لتجعلك تتصفحها لساعات يوميًا دون أن تحس بذلك.

بعد بحث صغير وجدت حلاً جذريًا لهذا المشكل وهذا ما سأشاركه معك في هذه المقالة.

يبدأ الحل بتحميل اضافة News Feed Eradicator على متصفّح Chrome. كل ما عليك هو الضغط على هذا الرابط لتتوجّه لمتجر تطبيقات جوجل و الضغط على الزر Add to Chrome.

بعد ذلك سوف تظهر لك أيقونة الاضافة. اظغط على تلك الأيقونة و سوف تختفي كل المنشورات التي تجعلك تتصفحها لساعات. طبعًا لن تقوم الاضافة بمحو جميع أصدقائك أو الغاء متابعتهم. كل ما ستقوم به هو اخفاء تلك المنشورات من متصفحّك.

ستعود المنشورات ما ان تختار أنت ذلك عن طريق الظغط على أيقونة الاضافة مرة ثانية.

الجميل في هذه الاضافة انّها تعوّض المنشورات بأقوال و حكم تشجّعك على العودة للعمل و التركيز. كما تمكنّك أيضا من اضافة أي نص تريده أن يظهر في الـ News Feed عوضًا عن المنشورات…

اذا أردت القليل من الراحة و تصفح الفايسبوك لبعض الوقت قبل العودة للتركيز على عملك أو دراستك، يمكنك الغاء الاخفاء لبعض الوقت ( 5 دقائق، 10 دقائق، ساعة …).

سوف تقوم الاضافة بعد ذلك باخفاء المنشورات مجدّدًا لتعلم أن وقت الراحة قد انتهى و أنه عليك العودة للعمل أو للدراسة… بهذه الطريقة لن تتفاجئ أنّك قضيت 4 ساعات تتصفّح الفايسبوك عوضًا عن الدقائق التي فتحت الموقع من أجلها.

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