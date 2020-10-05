نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر موبايل ايفون 12 الجديد في السعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 ، هو أحد هواتف شركة آبل الأمريكية الذي يحتوي على تصميم ممتاز ورائع، ويختلف عن جميع الهواتف الرائدة من الشركات الأخرى، من حيث الإمكانيات والمواصفات الكبيرة، وهو واحد من الهواتف التي قامت بتصميمها شركة آبل الأمريكية، والتي تشمل هاتف iPhone 12 Pro، وموبايل iPhone 12 Pro Max، ويعتبر iPhone 12، أغلى الهواتف الذكية في العالم كله، وينتظر الكثيرين من مواطني الدول العربية، موعد طرحه في الأسواق، وشكل الجوال جميل وفخم، ويحتوي علي مميزات ومواصفات تجعله الرائد والمختلف في عالم الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف ايفون 12

يحتوي الهاتف على مواصفات لا تتوفر في أي هاتف ذكي أخر وهى كما يلي:-

الهيكل يحتوي علي اطار من الألمنيوم، وواجهة أمامية من الزجاج، ومعتمد من IP68 ومقاوم للماء والغبار. الشاشة تأتي بمقياس 6.4 بوصة، ودقة 1242*2688 بكسل، من نوع Super Retin OLED، ونسبة الطول إلى العرض19.5:9 ويدعم خاصية دولبي فيجن، والتدريج اللوني الواسع واللمس ثلاثي الأبعاد. نظام تشغيل الهاتفISO 14 . يحتوي هاتف iPhone 12 علي ثلاثة إصدارات من الذاكرة، جميعها تعمل بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 128/256/512 جيجا بايت. سعة البطارية 3046 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، وتدعم أيضاً الشحن اللاسلكي والشحن العكسي. يأتي باللون الأبيض، واللون الأسود. يحتوي علي معالج سداسي النواة، من نوع Apple A14 Bionic، ومعالج رسومي من نوع Apple GPU رباعي النواة. يحتوي علي 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الأولي 24 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية 12ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة 2 ميجا بكسل. الكاميرا الأمامية ثنائية، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية SL ثلاثية الأبعاد.

مميزات الهاتف

يحتوي هاتف ايفون 12 الجديد من شركة آبل على مزايا عديدة وهى كما يلي:-

مانع للضجيج عن طريق ميكرفون مخصص له.

يتميز بمكبرات صوت ستيريو.

يتميز بفلاش رباعي وصورة بانوراما.

يتميز موبايل iPhone 12 باللون التدريجي الواسع .

حواف شاشة الهاتف صغيرة أما الحافة التي توجد أسفل الشاشة تكون متوسطة الحجم.

يحتوي الهاتف علي صوت مرتفع ومجسم.

شاحن الهاتف يأتي معه بدل من شرائه منفصل.

يحتوي هاتف ايفون 12 علي بلوتوث من الإصدار الخامس.

يحتوي علي شبكة اتصال جيدة تدعم الجيل الخامس.

يبلغ وزن الهاتف 194 فهو مناسب لليد.

يحتوي الهاتف علي خاصية التصوير السلفي تحت الماء.

عيوب iPhone 12

يحتوي الموبايل على بعض العيوب التي لا تؤثر على جودته وهى كما يلي:-

لا يمكن فصل البطارية عن الهاتف. لا يحتوي علي إمكانية إدخال كارت ذاكرة خارجية . الشاشة بها نتوء يستولي علي جزء كبير من الشاشة.

سعر ايفون 12

سوف نعرض عليكم سعر الهاتف في السعودية ومصر والدول العربية وهى كما يلي:-