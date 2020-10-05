نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد القنوات الرياضية المفتوحة علي قمر النايل سات 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الرياضية علي قمر النايل سات 2020، فقد أصبحت القنوات الرياضية من أهم القنوات على شاشة التليفزيون حيث يرغب الملايين من مختلف أنحاء العالم متابعة جميع الأخبار الرياضية والفرق المختلفة سواء المحلية أو العالمية والتي يشجعونها، لذلك يبحث الجميع يوميًا عن تردد القنوات الرياضية على قمر النايل سات 2020، حيث تعمل تلك القنوات الرياضية على نقل البطولات العربية والعالمية، ولذلك سنقدم لكم في السطور التالية أبرز القنوات الرياضية وتردداتها لمتابعة الدوري المصري بوجه خاص والبطولات العربية المختلفة الأخرى والأخبار العالمية بوجه عام.

تردد القنوات الرياضية علي قمر النايل سات

تبث عدد كبير من القنوات الرياضية عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية على مدار اليوم لنقل البطولات المحلية سواء مباريات الدوري المصري والدوريات المحلية بالدول العربية الأخرى كالسعودية والعراق وغيرهم، وكذلك المباريات الأفريقية الأخرى وبعض المباريات والدوريات الأوروبية، ومن القنوات التي تبث عبر النايل سات قناة الأهلي وقناة الزمالك وقناة تايم سبورت ونايل سبورت وغيرهم، ويمكنكم متابعة الدوريات والأخبار الرياضية بكل سهولة عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على الترددات التالية:

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ تايم سبورت 10583 27500 أفقي تايم سبورت 11448 27500 أفقي نايل سبورت 11842 27500 أفقي الأهلي 12169 27500 عمودي 5/6 الأهلي 11392 27500 عمودي 3/4 الزمالك 11448 27500 أفقي دبي الرياضية 12225 27500 أفقي 3/4 أبو ظبي الرياضية 12225 27500 أفقي 3/4 الشارقة الرياضية 11976 27500 عمودي 3/4 Bein Sport 11084 27500 أفقي 2/3 Bein Sport 12245 27500 عمودي 2/3 ليبيا 1 11765 27500 أفقي 5/6 ليبيا 2 12380 27500 أفقي 5/6 الكأس الرياضية 12054 27500 عمودي 5/6 الكويت الرياضية 11822 27500 عمودي 5/6 العراق الرياضية 12380 27500 أفقي 5/6 الأردن الرياضية 10930 27500 أفقي 5/6 البحرين الرياضية 11641 27500 أفقي 3/4 Abu Dhabi Sports 3/4/5/6 HD 12092 27500 V 5/6 Dubai Sports HD – Abu Dhabi PPV HD 12092 27500 V 5/6 sports Neelian 11678 27500 V alhyat sport 11219 27500 H KTV SPORT 11678 27500 V

تردد القنوات الرياضية المفتوحة على النايل سات 2020

تحديث تردد القنوات الرياضية 2021

قدمنا لكم في الجدول السابق ترددات جميع القنوات الرياضية المجانية والتي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي محققة نسب مشاهدات مرتفعة من قبل جميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، وبذلك يمكنكم متابعة جميع مباريات الفرق المفضلة وتطورات الأندية وترتيب الدوريات بصورة دورية أول بأول وبكل سهولة من خلال القنوات الرياضية التي تقدم بث مباشر للمباريات واستديوهات تحليلية مميزة تعرض من خلالها تحليل المباريات وأداء الفرق وأخبار الرياضة المحلية والعربية والعالمية، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.