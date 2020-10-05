نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد القنوات الرياضية المفتوحة علي قمر النايل سات 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات الرياضية علي قمر النايل سات 2020، فقد أصبحت القنوات الرياضية من أهم القنوات على شاشة التليفزيون حيث يرغب الملايين من مختلف أنحاء العالم متابعة جميع الأخبار الرياضية والفرق المختلفة سواء المحلية أو العالمية والتي يشجعونها، لذلك يبحث الجميع يوميًا عن تردد القنوات الرياضية على قمر النايل سات 2020، حيث تعمل تلك القنوات الرياضية على نقل البطولات العربية والعالمية، ولذلك سنقدم لكم في السطور التالية أبرز القنوات الرياضية وتردداتها لمتابعة الدوري المصري بوجه خاص والبطولات العربية المختلفة الأخرى والأخبار العالمية بوجه عام.
تردد القنوات الرياضية علي قمر النايل سات
تبث عدد كبير من القنوات الرياضية عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية على مدار اليوم لنقل البطولات المحلية سواء مباريات الدوري المصري والدوريات المحلية بالدول العربية الأخرى كالسعودية والعراق وغيرهم، وكذلك المباريات الأفريقية الأخرى وبعض المباريات والدوريات الأوروبية، ومن القنوات التي تبث عبر النايل سات قناة الأهلي وقناة الزمالك وقناة تايم سبورت ونايل سبورت وغيرهم، ويمكنكم متابعة الدوريات والأخبار الرياضية بكل سهولة عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على الترددات التالية:
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|تايم سبورت
|10583
|27500
|أفقي
|تايم سبورت
|11448
|27500
|أفقي
|نايل سبورت
|11842
|27500
|أفقي
|الأهلي
|12169
|27500
|عمودي
|5/6
|الأهلي
|11392
|27500
|عمودي
|3/4
|الزمالك
|11448
|27500
|أفقي
|دبي الرياضية
|12225
|27500
|أفقي
|3/4
|أبو ظبي الرياضية
|12225
|27500
|أفقي
|3/4
|الشارقة الرياضية
|11976
|27500
|عمودي
|3/4
|Bein Sport
|11084
|27500
|أفقي
|2/3
|Bein Sport
|12245
|27500
|عمودي
|2/3
|ليبيا 1
|11765
|27500
|أفقي
|5/6
|ليبيا 2
|12380
|27500
|أفقي
|5/6
|الكأس الرياضية
|12054
|27500
|عمودي
|5/6
|الكويت الرياضية
|11822
|27500
|عمودي
|5/6
|العراق الرياضية
|12380
|27500
|أفقي
|5/6
|الأردن الرياضية
|10930
|27500
|أفقي
|5/6
|البحرين الرياضية
|11641
|27500
|أفقي
|3/4
|Abu Dhabi Sports 3/4/5/6 HD
|12092
|27500
|V
|5/6
|Dubai Sports HD – Abu Dhabi PPV HD
|12092
|27500
|V
|5/6
|sports Neelian
|11678
|27500
|V
|alhyat sport
|11219
|27500
|H
|KTV SPORT
|11678
|27500
|V
تردد القنوات الرياضية المفتوحة على النايل سات 2020
تحديث تردد القنوات الرياضية 2021
قدمنا لكم في الجدول السابق ترددات جميع القنوات الرياضية المجانية والتي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي محققة نسب مشاهدات مرتفعة من قبل جميع عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، وبذلك يمكنكم متابعة جميع مباريات الفرق المفضلة وتطورات الأندية وترتيب الدوريات بصورة دورية أول بأول وبكل سهولة من خلال القنوات الرياضية التي تقدم بث مباشر للمباريات واستديوهات تحليلية مميزة تعرض من خلالها تحليل المباريات وأداء الفرق وأخبار الرياضة المحلية والعربية والعالمية، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.
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