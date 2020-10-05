ننشر مواصفات وأسعار كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato

طرحت مؤخر شركة كيا سيارتها الجديدة جراند سيراتو و تنتمي طرازات كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato لفئة السيارات السيدان، وهي متاحة في مصر بمحرك 1600 سي سي، 130 حصان، وعزم دوران 192 نيوتن متر.
مواصفات كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato
محرك كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato متصل بفتيس أتوماتيك 6 سرعات يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 12 ثانية و تستهلك 6.9 لتربنزين لكل 100 كم.
الامان في كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato
كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato تأتي بالعديد من وسائل الأمن والسلامة، أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.
كماليات كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato
السيارة كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato تأتي بجنوط اسبور 15 انش وتكييف وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية.
وجاءت الفئة الرابعة من كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ومخرج USB وبلوتوث ودركسيون متعدد الوظائف وجنوط اسبور 16 بوصة.
كيا جراند سيراتو 2020 kia grand ceratoتأتي بمرايات كهرباء ومثبت سرعة وسنترلوك حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وشاشة 8 بوصة، وكاميرا خلفية وفوانيس LED، و فتيس من الجلد وتكييف خلفي، ومسند يد خلفي، وبها أيضا نظام البصمة وتشغيل المحرك عن بعد.
سعر كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato في مصر
تبدأ أسعار كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato من 299.000 جنيه حتي 394.000 جنيه لأعلى فئة.
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