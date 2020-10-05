نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وعيوب وسعر آبل ايفون 11 برو ماكس بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة آبل ايفون 11 برو ماكس ، هو واحد من ثلاثة هواتف ذكية قامت شركة آبل الأمريكية بطرحها بالأسواق، وحققت نجاحات باهرة وأرباح كبيرة عند نزولها للأسوق، وتشمل هذه السلسلة هاتف iPhone 11، وجوال iPhone 11 Pro، ويحتوي موبايل Apple iPhone 11 Pro Max، على شاشة من شركة آبل يطلق عليها اسم Super Retina XDR Display، وفي هذا الجوال تم تحسين السطوع ليصبح أفضل من السطوع الموجود في هاتف iPhone XS MAX، ويحتوي على معالج بمواصفات عالية يطلق عليه اسم A13 Bionic، ويتميز على معالج شركة هواوي Kirin 980، ويعمل المعالج بتكنولوجيا 7 نانو، وتم إضافة كاميرا ثالثة للهاتف من الخلف، وتحسين أداء الكاميرات الأمامية، وسوف نتناول من خلال موقع ثقفني الإخباري، شرح مميزات وعيوب وسعر جوال آبل ايفون 11 برو ماكس بالسعودية والدول العربية.

مميزات جوال آبل ايفون 11 برو ماكس

يحتوي الهاتف على مزايا كثيرة وهى كالتالي:-

ظهر الجوال يأتي بتصميم جيد وخاصة مع وجود ثلاثة كاميرات خلفية. شاحن الجوال الذي يأتي مع الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات. صوت الهاتف يدعم تقنية الـ Dolby Atmos، وتقنية الـ Dolby Digital Plus. يحتوي جوال iPhone 11 Pro Max على معالج قوي وسريع في الأداء من نوع A13 Bionic الذي يقوم بتوفير الطاقة. الجوال يقاوم الغبار والماء حتى أربعة أمتار لمدة نصف ساعة بشهادة IP68. أداء كاميرات الجوال عالي جداً ويعطينا صور وفيديوهات رائعة، وتم إضافة وضع الـ Night Mode الذي يعطينا صور خالية من التشويش والضوضاء. يحتوي على بطارية ذات سعة كبيرة وهى أكبر بطارية في سلسلة هواتف ايفون، وتحسين أداء البطارية بنحو 5 ساعات، عن الهاتف السابق Apple iPhone XS Max. يحتوي على شاشة من نوع Super Retina XDR OLED بمعدل كثافة بكسلات 458 بكسل لكل بوصة، مما يجعل أداء الجوال أفضل وسطوع أكثر ممتاز تحت الضوء المباشر.

عيوب جوال Apple iPhone 11 Pro Max

هناك بعض العيوب التي يحتوي عليها الجوال كان يجب على شركة آبل تلاشيها وهى كما يلي:-

شريحة الهاتف الـ eSIM، غير مدعومة للعمل في مصر.

يأتي الهاتف بمنفذ الـ USB التقليدي الـ Lightning.

وزن جوال آبل ايفون 11 برو ماكس ثقيل.

ثقيل. لا يحتوي الموبايل على منفذ الـ 3.5 ملم، الذي يستخدم في تشغيل سماعات الأذن الداخلية.

بسبب صناعة الجوال من الزجاج وثقل وزنه قد يتعرض للكسر بسهولة.

يحتوي الموبايل على نوتش قديم كان يجب تغييرة بواحد أحدث.

يبدأ الجوال بذاكرة داخلية صغيرة حجمها 64 جيجابايت، وكان من المفروض أن يبدأ بذاكرة داخلية حجمها 128 جيجابايت.

لا يوجد اختلاف كبير في مواصفات الهاتف عن iPhone 11 Pro، إلا اختلاف بسيط في الشاشة وسعة البطارية.

سعر آبل ايفون 11 برو ماكس

سوف نعرض على حضراتكم سعر الجوال في الدول العربية وهى كما يلي:-