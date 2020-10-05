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"هواوي" تبدأ تشغيل هواتفها بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 في ديسمبر

علوم وتكنولوجيا تبليغ
"هواوي" تبدأ تشغيل هواتفها بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 في ديسمبر
"هواوي" تبدأ تشغيل هواتفها بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 في ديسمبر

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