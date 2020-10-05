كيف تخفي الصور من الـ Gallery على هاتف أندرويد بدون برامج

كل الصور التي سوف تلتقطها عن طريق هاتفك سوف تظهر في معرض الصور (Gallery).

هل لديك بعض الصور التي لا تريد أن يراها أحد؟ من الممكن أن تكون هذه الصور صور شخصية لا تريد مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي و مع أي شخص من الممكن أن يصل لهاتفك.

تخيّل أن تترك هاتفك مفتوحا دون كلمة مرور بجانب أحدهم و خاصّة أصدقائك. أؤكّد لك أنّه سيتجوّل في كل أنحاء الهاتف باحثًا عن أي شيء شخصي من الممكن أن يجده. وبدون شك أوّل مكان سوف يتوجّه اليه هو معرض الصور.

مع الانتهاكات المتكررّة للمعطيات الشخصية للمستخدمين أصبح من الضروري أن تولي اهتماما لحماية البيانات التي يحتويها هاتفك.

اليك طريقة جعل بعض الصور مخفية على هاتف. طبعًا بالمخفية، المقصود هو أن الصور لن تظهر عند دخول أحدهم لمعرض صور هاتفك (Gallery).

توجّه لمدير الملفّات في هاتفك. اضغط علة زر الخيارات ثم Create Folder.

قم بانشاء ملف يبدأ اسمه بنقطة مثلاً .nomedia لا تنسى النقطة في الاسم، هذا الأمر مهم جدًا.

بعد ذلك قم بنقل كل الصور الخاصة التي تريد اخفائها لهذا الملف الجديد.

عد الأن لتطبيق معرض الصور (Gallery)، لن تجد الصور التي قمت بنقلها لهذا الملف.

الامر بهذه البساطة. لن تظهر أي من الصور التي ستقوم بنقلها لهذا الملف أبدًا في معرض الصور.

هام: سوف تظهر هذه الصور لأي شخص يتوجّه لهذا الملف. الملف لم يتم حمايته عن طريق كلمة سر أو ما شابه. اذا أردت ذلك يمكنك تحميل تطبيق مثل Vaulty الذي يمكنك من وضع كلة سر على بعض الملفّات.