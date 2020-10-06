تعرف على أبرز ما يميز حاسب سامسونغ اللوحي الجديد

قررت شركة سامسونغ هذا العام أن تجعل من حاسبها اللوحي الجديد واحدا من أكثر الحواسب اللوحية تكاملا، وأفضلها أداء وجودة.

وتحقيقا لهذه الغاية استعرضت مؤخرا حاسب Galaxy Tab S7 Plus الذي جاء بالعديد من الميزات المهمة والعملية والتقنيات التي تضمن له تفوقا على باقي الحواسب اللوحية الحالية.

وأبرز ما حصل عليه هذا الجهاز هو شاشة Super AMOLED بمقاس 12,4 بوصة ودقة عرض (2800/1750) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، يمكن الكتابة والرسم عليها عن طريق قلم ذكي بحساسية عالية.

كما طور هيكل هذا الحاسب ليكون متينا ومضادا للصدمات، وزود بزر تشغيل خارجي وأزرار للتحكم بمستوى الصوت ومنفذ لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، أما الشاشة فتمت حمايتها بطبقة من الزجاج المضاد للخدوش.

كما حصل Tab S7 Plus على 4 مكبرات صوت ممتازة توزع الأصوات بصورة جيدة، وعلى تقنية Dolby Atmos للصوتيات، وعلى قلم ذكي، وبطارية بسعة 10090 ميلي أمبير تكفيه ليعمل 10 ساعات تقريبا، إضافة إلى شاحن باستطاعة 45 واطا لشحن البطارية بسرعة.

ودعمته سامسونغ بلوحة مفاتيح خارجية لتسهيل استخدامه كحاسب محمول أثناء الكتابة، وبمعالج Snapdragon 865 Plus ثماني النوى يعمل مع شبكات 5G، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، ونظام تشغيل Android 10 مع واجهات One UI 2.5،أما الكاميرا الخلفية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل.