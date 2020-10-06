3 أدوات هامة لزيادة عدد متابعين تويتر

إن كنت ترغب في زيادة عدد متابيعن تويتر على حسابك ، فإنه يجب أن تقوم باستعمال موقع او منصة تويتر بشكل اكثر احترافية ، و هناك الكثير من الادوات التي توفر للمستخدمين امكانية زيادة عدد المتابعين و التحكم في الحساب بشكل اكبر .
و مبدئيا دعنا نتفق على امر هام ، و هو أن زيادة عدد المتابعين في تويتر يعتمد على 3 أشياء و هي كالآتي :
1 – نشاط الحساب ، و المقصود هنا هو أن يكون حسابك على تويتر دائم التفاعل و تقوم بنشر تغريدة جديدة على الأقل كل 3 ساعات أو يفضل نشر تغريدة جديدة كل ساعتين .
2 – مواكبة الأحداث ، و هذا أمر هام من أجل إستغلال الهاشتاقات الرائجة في البلد الذي تقوم باستهدافه ، حيث يجب عليك دائما الربط من خين لاخر بين المحتوى الذي تقدمه على تويتر و بين الاحداث الشائعة .
3 – التفاعل مع المتابعين ، و ذلك من خلال الرد على تعلقياتهم بشكل مستمر و خصوصا في بداية نشأة الحساب .
و من أجل السيطرة على حسابك بشكل أفضل و التحكم به و زيادة عدد المتعابعين يمكنك استخدام الادوات التالية :
1 – موقع TweetDeck
موقع TweetDeck هو عبارة عن منصة مجانية تتيح لك التحكم في حسابك على موقع تويتر بشكل كامل ، حيث يمكنك عن طريقه القيام بالوصول الى كل شيء بشكل سهل .
و طريقة استعماله بسيطة حيث ما عليك سوى النقر على الرابط بلأسفل ثم تسجيل الدخول الى حسابك في تويتر ليظهر لك موقع تويتر بشكل جديد حيث سوف تجد التغريدات بجانبها الاشعارات و الرسائل و الهاشتاقات الاكثر تدولا .
2 -موقع Twitonomy
منصة Twitonomy هي عبارة عن موقع يقوم بتزويدك باخر الاحصائيات حول اداء حسابك على تويتر و هذه خاصية تساعدك على زيادة عدد متابعين تويتر بشكل كبير .
حيث أن اطلاعك على الاحصائيات يتيح لك معرفة ما هي اكثر نوعية من التغريدات التي تجلب لك تفاعل و متابعين اكثر كما تساعدك على معرفة افضل الاوقات لنشر التغريدات الخاصة بك .
3 – موقع Trendsmap
إن كنت ترغب في زيادة عدد متابعيك من بلد او منطقة معينة فإن موقع Trendsmap يساعدك على القيام بهذا .
حيث أن منصة Trendsmap تعرض لك اماكن المستخدمين و اماكنهم و اكثر الهاشتقات التي يتفاعلون معها ، حيث يمكنك استعمال نفس الهاشتقات للوصول اليهم و بالتالي زيادة المتابعين في تويتر بشكل سهل .
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