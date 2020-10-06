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كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب

علوم وتكنولوجيا اسماعيل الماحي تبليغ
كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب
كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب
كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب
كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب

كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب

كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب

إطا قمت بوصل هاتفك الذكي مع اي جهاز حاسوب ويندوز فإنك سوف تجد أن الشيء الوحيد الذي تستطيع القيام به هو نقل البيانات من الهاتف الى الحاسوب او العكس ، حيث تستطيع ان تقوم بعملية تبادل الملفات بينهما لا أكثر و لا اقل .

إذ أن هذه الطريقة لا تتيح لك امكانية التحكم في الهاتف بالكامل بالتالي إن أردت أن تحصل على امكاينة القيام بخصائص أكثر فما أنت بحاجة اليه هو تحميل برنامج يدعى MyPhoneExplorer .

برنامج MyPhoneExplorer هو عبارة عن أدة تتيح لك امكانية التحكم في الحاسوب بالكامل ، حيث يمكنك عن طريقه القيام بالوصول الى كل شيء في الهاتف .

كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب

كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب

إذ يمكنك عبر البرنامج أن تقوم بنسخ البيانات و تبادلها بين الحاسوب و الهاتف ، كما يمكنك ان تقوم بارسال الرسائل من الهاتف عبر الحاسوب ، كما يمكنك انشاء نسخة احتياطية من جميع البيانات على الهاتف .

يمكنك ايضا تشغيل التطبيقات الموجودة على الهاتف من خلال الحاسوب فقط ، كما يمكنك حذفها او تنصيبها ، بمعنى أنه يمكنك فعل اي شيء على هاتفك و انتا جالس امام حاسوبك .

كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب

كيفية التحكم في الهاتف بالكامل عن طريق الحاسوب

طريقة استعماله بسيطة ، حيث ما عليك سوى القيام بتنصيب برنامج MyPhoneExplorer على حاسوبك اللويندوز .

ثم بعد ذلك تقوم بتحميل و تتبيث تطبيقMyPhoneExplorer Client على هاتفك الذكي .

بعد ذلك تقوم بوصل الهاتف مع الحاسوب سواءا عبر الكيبل او الواي فاي او البلوتوث ، و بعد تشغيل البرنامج على الحاسوب سوف تظهر لك واجهة التحكم في كامل خصائص الهاتف الذكي .

تحميل برنامج MyPhoneExplorer Client

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