ترجمة النصوص على الويندوز مع أفضل 3 برامج

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في تدوينة سابقة تحدثنا عن كيفية ترجمة النصوص بشكل إحترافي و دقيق و يكاد يكون خال من أي أخطاء عبر استعمال بعض مواقع الترجمة المميزة و التي لا يعرفها اغلب مستخدمي الأنترنت .
في هذه التدوينة سوف نتحدث عن نفس الموضوع و الذي هو ترجمة النصوص ، و لكن هذه المرة من خلال استعمال برامج يمكن تتبيثها على حواسيب اويندوز و استخدامها بشكل دائم في اي وقت .
و جميع البرامج التي سوف نشاركها معك تعتبر فعالة و رائعة حيث تعمل على ترجمة الكلمات بشكل فردي أو ترجمة النصوص و كل هذا بطريقة دقيقة للغاية و نادرا ما قد تجد بأن هناك خطأ في ترجمة كلمة معينة يحتاج الى اصلاح يدوي .
1 – برنامج QTranslate
أول برنامج معنا هو QTranslate ، و هو يعتبر من بين أشهر برامج الترجمة و أكثرها تميزا ، حيث يعمل على جميع إصدارات نظام تشغيل الويندوز و يمكنك تحميله مجانا عبر الرابط أدناه .
البرنامج يعمل على ترجمة النصوص و الكلمات الى مختلف لغات العالم الاخرى ، و الترجمة الخاصة جيدة جدا و قليلة الأخطاء .
2 – برنامج Babylon
البرنامج الثاني هو بنرامج Babylon ، و الذي إلى جانب خاصية ترجمة النصوص الى جميع لغات العالم ، فإنه يوفر ايضا امكانية البحث عن معاني الكلمات و التعرف عليها مع شرح تفصيلي لها .
يمكنك تنزيله أيضا بشكل مجاني عبر الرابط أدناه و يدعم جميع إصدارات نظام تشغيل الويندوز .
3 – برنامج ginger
آحر برنامج معنا هو برنامج ginger ، و الذي يمكنك تحميله و تنصيبه و ترجمة اي نص من خلاله بشكل سهل و سريع .
ما عليك سوى القيام باختيار لغة النص و اللغة المراد الترجمة اليها ليتم تزويدك بترجمة دقيقة لاي نص تريده و بمختلف لغات العالم .
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