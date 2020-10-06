ترجمة النصوص على الويندوز مع أفضل 3 برامج

في تدوينة سابقة تحدثنا عن كيفية ترجمة النصوص بشكل إحترافي و دقيق و يكاد يكون خال من أي أخطاء عبر استعمال بعض مواقع الترجمة المميزة و التي لا يعرفها اغلب مستخدمي الأنترنت .

في هذه التدوينة سوف نتحدث عن نفس الموضوع و الذي هو ترجمة النصوص ، و لكن هذه المرة من خلال استعمال برامج يمكن تتبيثها على حواسيب اويندوز و استخدامها بشكل دائم في اي وقت .

و جميع البرامج التي سوف نشاركها معك تعتبر فعالة و رائعة حيث تعمل على ترجمة الكلمات بشكل فردي أو ترجمة النصوص و كل هذا بطريقة دقيقة للغاية و نادرا ما قد تجد بأن هناك خطأ في ترجمة كلمة معينة يحتاج الى اصلاح يدوي .

1 – برنامج QTranslate

أول برنامج معنا هو QTranslate ، و هو يعتبر من بين أشهر برامج الترجمة و أكثرها تميزا ، حيث يعمل على جميع إصدارات نظام تشغيل الويندوز و يمكنك تحميله مجانا عبر الرابط أدناه .

البرنامج يعمل على ترجمة النصوص و الكلمات الى مختلف لغات العالم الاخرى ، و الترجمة الخاصة جيدة جدا و قليلة الأخطاء .

تحميل برنامج QTranslate

2 – برنامج Babylon

البرنامج الثاني هو بنرامج Babylon ، و الذي إلى جانب خاصية ترجمة النصوص الى جميع لغات العالم ، فإنه يوفر ايضا امكانية البحث عن معاني الكلمات و التعرف عليها مع شرح تفصيلي لها .

يمكنك تنزيله أيضا بشكل مجاني عبر الرابط أدناه و يدعم جميع إصدارات نظام تشغيل الويندوز .

تحميل برنامج Babylon

3 – برنامج ginger

آحر برنامج معنا هو برنامج ginger ، و الذي يمكنك تحميله و تنصيبه و ترجمة اي نص من خلاله بشكل سهل و سريع .

ما عليك سوى القيام باختيار لغة النص و اللغة المراد الترجمة اليها ليتم تزويدك بترجمة دقيقة لاي نص تريده و بمختلف لغات العالم .

تحميل برنامج ginger