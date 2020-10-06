جاكوار تطلق الجيل الجديد من XF الصالون الفاخرة

أطلقت جاجوار الجيل الجديدة من أيقونتها XF موديل 2021 والتي تنتمي إلى فئة السيارات السيدان الفاخرة.

تعتمد سيارة جاجوار XF صالون الديناميكية الجديدة تصميماً خارجياً محسّناً، مع مقصورة داخلية جديدة كلياً بالمواد الفاخرة، مع التكنولوجيا السلسلة المتصلة، لتشكل سيارة XF الجديدة استعراضاً لأسلوب التصميم والهندسة البريطاني في أفضل حالاته.

وتعمل سيارة XF الجديدة باستخدام الجيل الأحدث من محرك "إنجينيوم" البنزين الأحدث رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، ليحققا كفاءة أفضل مع أداء أكثر تفوقاً.

ويتميز التصميم الخارجي بمصد أمامي جديد مع منافذ الهواء السفلية الأكبر حجماً، وتتوفر الأضواء الأمامية الرباعية النحيلة بمصابيح LED بالكامل، مع أضواء التشغيل النهارية بشكل حرف J المزدوج، مع تكنولوجيا "LED" الاختيارية، كما أضيفت ميزة "إضاءة القيادة التكيفية" (Adaptive Driving Beam)، والتي تقيّم الطريق أمام السيارة وتقوم بتكييف الضوء العالي ليُظهر حركة السير المقبلة أو اللافتات المرورية.

ومن التحسينات التي أجريت على التصميم الخلفي للسيارة المصد الأعرض، وستار الحماية الخلفي المرتفع بلون السيارة، والذي يجعل السيارة تبدو أكثر انخفاضاً، كما تتوفر الأضواء الخلفية المظللة في سيارة XF صالون.

تتمتع سيارة XF بمقصورة داخلية جديدة كلياً ذات فخامة إضافية، تجعل تصميم قمرة القيادة أكثر جرأة وديناميكية، أما وحدة التحكم المركزية الرياضية الجديدة، ذات المظهر الجانبي الرشيق، من أبرز مكونات المقصورة الجديدة شاشة اللمس الزجاجية المنحنية عالية الدقة بقياس 11.4 بوصة.

وقال جوليان تومسون، مدير التصميم في جاكوار: "تتميز جاكوار XF بتصميم خارجي جديد يحقق حضوراً أكثر بروزاً وثباتاً، فيما أصبحت المقصورة الداخلية أكثر فخامة وأناقة، لتعكس المستوى الاستثنائي من الإتقان. وتحتضن مقصورة XF بسلاسة التكنولوجيا المتطورة، كي تكون ببساطة مكاناً جميلاً لقضاء الوقت".

تتميز سيارة جاجوار XF الجديدة بمجموعة من محركات "إنجينيوم" (Ingenium) البنزين رباعية الأسطوانات، تتوفر سيارة XF الجديدة حصرياً مع ناقل سرعة أتوماتيكي ثماني السرعات، مع الدفع الخلفي أو الكلي، وخيارات المحركات تتضمن.

الخيار الأول محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع الشحن الطوربيني (تيربو)، وناقل سرعة أوتوماتيكي ثماني السرعات، الدفع الخلفي، بقوة 250 حصان وينتج عزم دوران يبلغ 365 نيوتن.متر يجعل السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 6.9 ثانية ويحقق المحرك توفيراً في استهلاك الوقود يصل إلى 8.0 لتر/100 كم.

الخيار الثاني محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مع لاشحن الطوربيني (تيربو)، وناقل سرعة أوتوماتيكي ثماني السرعات، الدفع الكلي بقوة 300 حصان وينتج عزم دوران 400 نيوتن.متر تحقق تسارعاً من 0 إلى 100 كم/سا خلال 5.8 ثانية.

تحتوي سيارة XF الجديدة على شاشة السائق التفاعلية عالية الدقة بقياس 12.3 بوصة، والمزودة برسوميات محسنة مع ترتيب قابل للتعديل، ويمكن أن تعرض خرائط نظام الملاحة على كامل الشاشة مع تعليمات حركة تفصيلية، أو لوحة اتصال رقمية، أو الوسائط المتعددة، أو قائمة جهات الاتصال، أو تفاصيل نظام المعلومات والترفيه. وبالاعتماد على تكنولوجيا الشاشة الأمامية الاختيارية الحديثة، تمنح سيارة XF الجديدة السائقين كل المعلومات التي يحتاجونها بأقل قدر ممكن من تشتيت الانتباه.

ونظام المعلومات والترفيه الجديد متوافق مع تطبيق Apple CarPlay كميزة أساسية، ويسمح للعملاء بوصل هاتفين في الوقت نفسه من خلال تقنية البلوتوث، كما يتوفر الاتصال بالاعتماد على Android Auto أو Baidu CarLife كميزة أساسية بناءً على البلد.

ويسمح الشاحن اللاسلكي مع مقوّي إشارة الهواتف للعملاء بشحن هواتفهم سريعاً. ويوفّر هذا النظام أيضاً اتصالات أوضح بمساعدة هوائي خارجي.

كما تحتوي السيارة على نظام "تخفيف ضجيج الطريق المتغير"، الأول من نوعه في هذه الفئة من السيارات، والذي يراقب بشكل متواصل الاهتزازات التي تتسبب بها طبيعة سطح الطريق ويحسب مقدار الموجة الصوتية المعاكسة التي عليه إطلاقها لإزالة الضجيج الذي يسمعه الركاب.

كما تستفيد سيارة XF الجديدة من مجموعة مختارة من تكنولوجيا مساعدة السائق المتقدمة، وتتضمن نظام "مراقبة خلو المخرج"، الذي ينبه كلاً من الركاب الأماميين والخلفيين عند الخروج من الموقف لوجود سيارة أو دراجة تقترب. أما "مثبت السرعة التكيفي" يحافظ أوتوماتيكياً على المسافة المحددة من السيارات في الأمام.

كما توفر تكنولوجيا الكاميرا ثلاثية الأبعاد من جاجوار استغلالاً أفضل للصور ثلاثية الأبعاد، باستخدام أحدث تقنيات التصوير لتوفير تفاصيل أكبر وخيار المراقبة الفورية عند المناورة بالمركبة.

ويستطيع العملاء الاختيار بين باقات مواصفات S وSE وHSE، والتي تتوفر مواصفات R-Dynamic لكل منها. كما تتوفر اختيارياً كل الطرازات مع باقة التصميم الخارجي السوداء.