نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال Oppo Reno 4 Pro بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo Reno 4 Pro ، هو أحدث اصدارات شركة اوبو العالمية، الذي تم طرحة بالأسواق في شهر يونيو 2020م، ويحتوي الهاتف على إمكانيات كبيرة ومواصفات عالية الجودة، وينافس أقوى الهواتف الذكية الموجودة بالأسواق العالمية، حيث يأتي هاتف اوبو رينو 4 برو بنوعين من الإصدارات، الاصدار الأول يأتي بذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت تدعم شبكات الجيل الرابع، والاصدار الثاني يأتي بذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت تدعم شبكات الجيل الخامس، وسوف نتناول بالتفصيل مواصفات وسعر الهاتف في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات Oppo Reno 4 Pro

يحتوي الموبايل على العديد من الامكانيات والمواصفات عالية الجودة تجعله ينافس هواتف أكبر الشركات العالمية وهى كالتالي:-

يحتوي على شريحتي اتصال من نوع Nano SIM، والاثنين في وضع الاستعداد. الجوال يأتي بإصدارين، الأول يحتوي على 8 جيجابايت رام ويدعم شبكات الجيل الرابع، والثاني يحتوي على 12 جيجابايت رام ويدعم شبكات الجيل الخامس. وزن الموبايل 161 جرام، والأبعاد 160.2*73.2*7.7 ملم. يحتوي على زجاج من نوع Corning Gorilla من الاصدار الخامس. ظهر الجوال والإطار الجانبي مصنوع من البلاستيك. نظام تشغيل هاتف اوبو رينو 4 برو اند رويد 10. واجهة المستخدم من نوع Color IOS 7.2. المعالج من نوع Snapdragon 720G، بدقة تصنيع 8 نانو متر، ثماني النواة. يحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية سعتها التخزينية 256 جيجابايت. يدعم تركيب كارت ميموري من خلال منفذ خاص. يدعم الجوال تشغيل الـ Wi-Fi، والـ WI-FI Hotspot، والـ Wi-Fi Direct. يحتوي على تقنية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية. يحتوي على الـ NFC للاتصال القريب المدى. يدعم هاتف Oppo Reno 4 Pro تشغيل راديو FM. يدعم مدخل 3.5 ملم لسماعات الأذن الداخلية. يدعم مدخل USB من نوع Type-C 2.0. يحتوي على محرر للفيديوهات والصور والمستندات. يحتوي على مشغل للملفات الصوتية والفيديو. يدعم مستشعرات الجيرو سكوب، والتسارع والتقارب، والبوصلة. يدعم بصمة الاصبع وتأتي مدمجة مع شاشة الهاتف. يأتي الجوال باللون الأسود الليلي، والأزرق السماوي.

مواصفات شاشة

تحتوي شاشة Oppo Reno 4 Pro على مواصفات عديدة وهى كما يلي:-

الشاشة من نوع Super AMOLED Capacitive touchscreen.

تحتوي الشاشة على 16 مليون لون.

تدعم الشاشة تقنية الـ HDR10.

معدل تحديث شاشة اوبو رينو 4 برو 90 هرتز ، وشدة التباين 500 nits typ.

، وشدة التباين 500 nits typ. يبلغ حجم شاشة الهاتف 6.5 بوصة، والدقة FHD+، 1080*2400 بكسل.

نسبة الطول إلى العرض في الهاتف 20:9.

تستحوذ الشاشة على 92.01% من واجهة الهاتف الأمامية.

تحتوي الشاشة على زجاج من نوع Corning Gorilla الذي يقاوم الصدمات والخدوش.

مواصفات كاميرات Oppo Reno 4 Pro

يحتوي الهاتف على 5 كاميرات، 4 كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية مواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الخلفية رباعية، دقة الأولى 48 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 1.7/F، والثانية دقتها 8 ميجا بكسل وتستخدم في تصوير الكادرات الواسعة لتصوير أكبر عدد من الأشخاص أو الأشياء، والثالثة دقتها 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2/F، من نوع ماكرو، لتصوير الأشياء الدقيقة، والرابعة دقتها 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4/F، وتحتوي على مستشعر للعمق، وتستخدم للعزل. تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K ودقة 2160 بكسل لكل 30 إطار في الثانية، وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 لكل 30/60 إطار في الثانية، وتصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل لكل 30/60 إطار في الثانية. تدعم تصوير الفيديوهات الـ Slow Motion، بدقة 1080 لكل 120 إطار في الثانية، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل لكل 240 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية لهاتف اوبو رينو 4 برو أحادية، دقتها 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.4/F. تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل ودقة 720 بكسل، لكل 30 إطار في الثانية. تدعم تصوير الفيديوهات الـ Slow Motion، بدقة 1080 بكسل لكل 120 إطار في الثانية، وتصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل لكل 240 إطار في الثانية. تدعم التصوير البانوراما، وتدعم التصوير بجودة الـ HDR. تحتوي على فلاش من نوع ليد.

مواصفات بطارية اوبو رينو 4 برو

الجوال يحتوي على بطارية سعتها كبيرة تعمل لفترات طويلة أثناء الاستخدام ومواصفاتها كما يلي:-

سعة بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير.

لا يمكن إزالة البطارية من الهاتف إلا من خلال متخصص.

تدعم بطارية Oppo Reno 4 Pro الشحن السريع بقدرة 65 وات.

الشحن السريع بقدرة 65 وات. يتم شحن 60% من البطارية في حوالي ربع ساعة، ويتم شحن البطارية بالكامل في 36 دقيقة.

سعر Oppo Reno 4 Pro

سوف نعرض على حضراتكم سعر الجوال النسخة 8 جيجابايت رام، في مصر والإمارات والدول العربية، والنسخة 12 جيجابايت رام بالسعودية وهى كالتالي:-