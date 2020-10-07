نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول بريد إلكتروني gmail من الهاتف للايفون والاندرويد في المقال التالي
تسجيل دخول بريد إلكتروني gmail من الهاتف للاندرويد
يوجد الكثير من الأساليب التي تستطيع أن تقوم باتباعها حتى يمكنك تسجيل الدخول إلى بريد Gmail باستعمال هواتف الأندرويد، ومن تلك الأساليب ما يلي:
- قم بالبحث عن جيميل Gmail من خلال تطبيقات وقم بتشغيله.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدّخول
- قم بانتقاء حساب Google من ضمن الخيارات المعروضة.
- قم بمتابعة كافة التعليمات الظاهرة على شاشة الهاتف حتى أن يتم استكمال العملية.
تسجيل دخول بريد إلكتروني gmail الهاتف للايفون
يمكنك تسجيل الدّخول إلى حساب Gmail عن طريق هاتفك الآيفون وهذا بإتباع الخطوات التالية:
- قم بتنزيل تطبيق Gmail للايفون على هاتفك.
- بعد ذلك قم بتشغيله واضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- قم بالنقر على خيار Google.
- قم بالضغط على أيقونة المتابعة حتى يتيح لك موقع جوجل بتسجيل دخولك إلى حساب Gmail.
- قم باتباع الارشادات التي تظهر أمامك إلى أن تنتهي من تسجيل الدّخول.
تسجيل دخول بريد إلكتروني gmail من الهاتف بانشاء حساب جديد
ينشيء الكثير من الأشخاص حساب جيميل جديد بدون استعمال رقم الهاتف، وهذا من خلال أتباعهم بعض من الخطوات وهي:
- الذهاب إلى قائمة الإعدادات على الهواتف، أيًا كانت أيفون أو أندرويد.
- قم بالدخول على الحسابات Accounts في حالة إذا كان هاتفك أندرويد أو Clouds & Accounts في حالة إذا كان هاتفك أيفون.
- قم بالدخول على أيقونة إضافة حساب Add Account.
- قم بانتقاء حساب جوجل Google ثمّ قم بالدخول على إنشاء حساب Create account.
- قم بإدخال الاسم الأول والأخير، وبعدها قم بالضغط على زر التالي.
- قم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة منك، وبعدها قم بالنقر على أيقونة التالي.
- قم بإدخال عنوان بريد Gmail الجديد وبعدها قم بإدخال كلمة المرور.
- قم بالنقر على كلمة التخطي Skip عند السؤال عن إضافة رقم الهاتف، أو النقر على المزيد More Options وانتقاء عدم إضافة رقم الهاتف No, don’t add my phone number.
- قم بالنقر على أيقونة التالي، وبعدها قم بقبول كافة شروط استعمال الحساب الجديد.
- وأخيرًا يتم تسجيل دخول بريد إلكتروني gmail من الهاتف وقم بتصفح حسابك الجديد واستخدامه لإرفاق رسائل البريد الإلكتروني وتلقيها.
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