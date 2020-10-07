نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول بريد إلكتروني gmail من الهاتف للايفون والاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول بريد إلكتروني gmail من الهاتف يمكنكم فعله الآن حيث يرغب العديد من مالكي الهواتف في تسجيل دخولهم إلى حساب Gmail باستعمال الهاتف دونًا عن جهاز الحاسب الآلي، وهذا لكي يمكنهم تصفح رسائل البريد الإلكتروني، الى جانب إرفاق الرسائل الجديدة واستعمال السعة التخزينية المتوفرة من قبل جوجل بصورة مجانية من خلال خدمة جوجل درايف، ونحن فيما يلي سنقوم بعرض كافة الخطوات التي تستطيع من خلالها أن تسجل دخولك إلى حساب Gmail عن طريق الهواتف المختلفة، كما يمكنكم الدخول على رابط تسجيل دخول بريد الكتروني هوتميل للاندرويد ومتابعة الخطوات الموضحة، ونتابع معكم عن تسجيل دخول بريد إلكتروني gmail من الهاتف للايفون والاندرويد بالتفصيل.

تسجيل دخول بريد إلكتروني gmail من الهاتف للاندرويد

يوجد الكثير من الأساليب التي تستطيع أن تقوم باتباعها حتى يمكنك تسجيل الدخول إلى بريد Gmail باستعمال هواتف الأندرويد، ومن تلك الأساليب ما يلي:

قم بالبحث عن جيميل Gmail من خلال تطبيقات وقم بتشغيله.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدّخول

قم بانتقاء حساب Google من ضمن الخيارات المعروضة.

قم بمتابعة كافة التعليمات الظاهرة على شاشة الهاتف حتى أن يتم استكمال العملية.

تسجيل دخول بريد إلكتروني gmail الهاتف للايفون

يمكنك تسجيل الدّخول إلى حساب Gmail عن طريق هاتفك الآيفون وهذا بإتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق Gmail للايفون على هاتفك.

بعد ذلك قم بتشغيله واضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قم بالنقر على خيار Google.

قم بالضغط على أيقونة المتابعة حتى يتيح لك موقع جوجل بتسجيل دخولك إلى حساب Gmail.

قم باتباع الارشادات التي تظهر أمامك إلى أن تنتهي من تسجيل الدّخول.

تسجيل دخول بريد إلكتروني gmail من الهاتف بانشاء حساب جديد

ينشيء الكثير من الأشخاص حساب جيميل جديد بدون استعمال رقم الهاتف، وهذا من خلال أتباعهم بعض من الخطوات وهي: