نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة قطر HD 2020 على نايلسات وعربسات وسهيل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم اعزائنا الكرام تردد قناة قطر الرسمية الشهيرة والتي تعتبر من القنوات العربية الأكثر مشاهدة خصوصا في الفترة التي كانت القناة تعرض فيها أحد أفضل المسلسلات العالميةوالذي حظي بمتابعة مليونية من قبل الجمهور العربي خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، وتعد هذه القناة من القنوات الرسمية التابعة لوزارة الإعلام القطرية، للقناة جمهور لا بأس به من مختلف البقاع العربية كما أنها تعد ثاني قناة قطرية من حيث عدد المشاهدين في قطر، ما يميز القناة عن نظيراتها هو الكوكبة الرائعة من الصحفيين المميزين والذين يحاولون دوما تقديم أفضل ما بوسعهم للمشاهدين.

تردد قناة قطر HD

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ نايل سات 10719 27500 عمودي 3/4 نايل سات 10971 27500 عمودي 3/4 عرب سات 12169 27500 عمودي 3/4 سهيل سات 11604 27500 أفقي 3/4

قناة قطر

تم إطلاق البث الأول للقناة في بداية العقد السابع من القرن الماضي وكانت تعد القناة القطرية الوحيدة في تلك الآونة، وقد تم تغيير شهر القناة عدة مرات، آخر مرة تم فيها تعديل شعار القناة كانت في العام 2012، القناة شعارها التجاري هو تابعنا وفالك طيب، تتبع القناة رسميا للمؤسسة القطرية للإعلام التي يديرها عبد العزيز بن ثاني آل ثاني، القناة الآن تبث بجودة hd حيث أن إدارة دائما ما تستخدم أحدث التقنيات الجديدة، من أشهر البرامج التي تذاع على شاشة قناة قطر هي برنامج الحقيقة وهو برنامج سياسي إخباري يستضيف أبرز الوجوه العربية المختصة في أخبار السياسة وتارة يستضيف وزراء سابقين في بعض الحكومات لمسائلتهم.

الشخصيات والمسلسلات على قناة قطر

مر على تلفزيون قطر عدد كبير من الإعلاميين القديرين الذين ذهبوا بعدها إلى قنوات عربية أو أجنبية ناطقة بالعربية لها شهرتها ومكانتها عند الملايين من المتابعين نذكر على سبيل المثال لا الحصر أيمن جادة عمل سابقا في القناة وتحول بعدها إلى بي إن سبورت وهو أحد أشهر الوجوه الإعلامية الرياضية حاليا ومن بين أيضا تلك الزمرة إسراء الزعبي وأمل حسين والمحلل والصحفي القطري حسن الهايل، من بين روائع ما تعرضه القناة على شاشتها مسلسل عمر بن الخطاب وهو مسلسل رائع بمعنى الكلمة، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه النبذة المختصرة نوعا ما نرجوا لكم متابعة شيقة وممتعة لقناة قطر.