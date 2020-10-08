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عمر شويل - جدة تحديثات قادمة لواتساب لمستخدمي آيفون ومميزات جديدة ومتطورة، واتساب يتواجد فيه العديد من المميزات الهامة لجميع مستخدمي هواتف آبل وذلك نظراً للتحديثات تطبيقات المراسلة حديثاً، وأوضح التقرير واتساب أنه سوف يتم العمل على اطلاق تحديثات جديده لجميع مستخدمي نظام التشغيل ios والتي تتضمن خيار كتم الصوت، وكذلك الوسائط المنتهية الصلاحية وخلال الفترة المقبلة تم عمل بالفعل اختبارها بنجاح في الاصدار التجريبي بيتا.

تحديثات قادمة لواتساب لمستخدمي آيفون

خيار كتم المحادثات للابد

قد أوضح تطبيق واتساب أنه سوف يقوم باطلاق خيار جديد يعمل على الغاء صوت المحادثه الجماعيه بشكل دائم، وهذه تساعد المستخدمين بوضع مستخدم أو مجموعة معينة في وضع كتم الصوت للأبد والمدة المتاحة هي عام واحد.

اختصار الكتالوج واتساب

أوضح واتساب أنه يوجد اختصار جديد في نزل نسخه التطبيق بيزنس واتساب والتي تتضمن اختصار الكتالوج بدون اتصال واحد، وبالتالي يقوم بالجمع بين على المكالمات والصوت والفيديو وعند الضغط عليه يمكنك اختيار نوع المكالمة.

مميزات الوثائق منتهية الصلاحية بالواتساب

لقد أوضح التقرير أن مميزات الوسائط المنتهيه الصلاحيه بالواتساب تم رصدها قبل ذلك لمستخدمي أندرويد وسوف يتم تحديثها لجميع مستخدمي الايفون، وتساعد المستخدم على التخلص من مقاطع الفيديو والصور وحذفها عند الطرف الاخر بعد رؤيتها حتى ساعات على ارسال، وبالتالي هذا الأمر غير متوفر في النسخه الحالية من تطبيق واتساب.