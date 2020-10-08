أفضل 3 تطبيقات دردشة مجانية للآيفون

مثله مثل متجر جوجل بلاي التابع للآندرويد ، فإن متجر الآب ستور أيضا يحتوي على الكثير من التطبيقات المميزة في مجالات مختلفة ، و خصوصا عندما يتعلق الأمر بالدردشة و المراسلة الفورية فإن الاب ستور مليء بالكثير منها ، و في هذه التدوينة سوف نشارك معك 3 تطبيقات ننصحك باستعمالها .

التطبيق الأول هو تطبيق Hike Sticker Chat ، و الذي يتيح لك امكانية الدردشة و التراسل مع اي شخص بطريقة سهلة جدا عبر تبادل الرسائل و ميزته ايضا أنه يحتوي على امكانية الشات او الدردشة بواسطة الملصقات التعبيرية .

و يحتوي على الكثير من الملصقات التي تعبر عن ما تود قوله بطريقة مضحكة و طريفة ، و يمكنك تحميله على هاتفك آيفون مباشرة عبر الرابط أدناه .

تحميل تطبيق Hike Sticker Chat

أما التطبيق الثاني و الذي يجب أن تجربه أيضا هو تطبيق أثر من رائع يتيح لك الدردشة بدميع الطرق مع اي شخص اخر يمتلك ايفون و هو تطبيق يدعى JioChat Video Messenger .

يمكنك عبره الدردشة بالنص او الصوت او الفيديو ايضا .

تحميل تطبيق JioChat Video Messenger

أما التطبيق التالث و الاخير في هذه التدوينة هو تطبيق Signal – Private Messenger ، و ميزته أنه من بين التطبيقات التي تضع حماية الرسائل المتبادلة ضمن اولوياتها .

حيث يمكنك استعماله و انت مطمئن نظرا لكونه آمن للغاية .

تحميل تطبيق Signal – Private Messenger