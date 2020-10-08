جوجل كروم يسمح بإستعمال المواقع المدفوعة مجانا

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أعلنت شركة جوجل عزمها على إطلاق إصدار جديد من متصفح جوجل كروم في آواخر الشهر الحالي يحتوي على مزايا عديدة ، و من بين هذه المزايا هي خاصية تتيح للمستخدمين إمكانية تصفح المواقع المدفوعة بشكل مجاني تماما .
حيث أن هناك العديد من المواقع التي تسمح للمستخدمين إمكانية تصفحها بشكل محدود ، بمعنى أنك بعد أن تقوم بالولوج إلى الموقع فإن كان عبارة عن صحيفة أو مدونة مثلا ، فإن الموقع يسمح لك بتصفح عدد معين فقط من المقالات مجانا .
و بعد وصولك إلى العدد المحدد تصفحه مجانا فإنه كي تستمر في الإطلاع على المزيد من المقالات ، فإن الموقع يطلب منك دفع إشتهراك شهري مقابل مشاهدة المزيد من المحتوى الذي يقدمه .
و الموقع يقوم بمعرفة هل تجاوزت الحد المجاني من المقالات التي يسمح بها أم لا من خلال تتبعك على المتصفح .
بمعنى أنه من خلال مراقبة ملفات الإرتباط في متصفحك يمكنه معرفة كم مقالة شاهدت على الموقع و بالتالي بعد عدد معين يطلب منك الاشتراك .
و بعض الأشخاص يستعملون حيلة بسيطة و هي فتح المتصفح في الوضع الخفي مما يتيح لهم امكانية مشاهدة المزيد من المقالات مجانا دون الحاجة الاشتراك .
لكن المشكلة أن أغلب المواقع التي توفر خاصية الدفع ، تقوم بتعطيل نفسها في وضع التخفي ، بمعنى أنه اذا كنت تتصفح الموقع في وضعية التصفح العادي سوف تجده يشتغل ، لكن إذا قمت بفتح نافذة خفية و حاولت تصفح الموقع سوف تجده لا يعمل .
و الميزة الجديدة التي سوف تضيفها جوجل الى اصدار جوجل كروم الجديد ، هي أنه سوف تمنع المواقع من معرفة هل يستعمل المستخدم وضع التصفح العادي ، أم التصفح الخفي .
و بهذه الطريقة فأنت تستطيع مشاهدة محتوى لا محدود من اي موقع مدفوع دون ان يستطيع تتبعك او الحد من المقالات التي يمكنك مشاهدتها عليه ، و تعتبر صحيفة نيويورك تايمز الشهيرة واحدة من أكبر المواقع التي توفر خاصية الدفع للقراءة ، و اكثر المواقع التي سوف تتضرر من تحديث جوجل كروم الجديد .
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