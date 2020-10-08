جهاز ألعاب منزلي يقدم تجربة فريدة للواقع الافتراضي (فيديو)

كشفت شركة (VIRTUIX) لمنتجات الواقع الافتراضي عن جهاز الألعاب المستقبلي المنزلي (Omni One)، وهو وحدة تحكم لكامل الجسم تتيح لك الجري والقفز والانحناء في المكان.

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إن Omni يعتبر أول جهاز جري متعدد الاتجاهات يتيح للاعبين المشي والجري بزاوية 360 درجة داخل ألعاب الفيديو والعوالم الافتراضية الأخرى.

وأضافت أن (Omni One) هو أول جهاز من نوعه للاستخدام في المنزل، ويتميز بكونه خفيفا وسهل التخزين ويوفر حرية حركة لا مثيل لها، بما في ذلك الانحناء والقفز.

وتنقل تجربة (Omni) الغامرة بالواقع الافتراضي، التقنية إلى المستوى المستقبلي التالي، علماً أنه تم تصوير النظام في فيلم Ready Player One للمخرج ستيفن سبيلبرغ.

وبدأت الشركة في تطوير الجهاز، الذي يتوقع أن يشحن منتصف عام 2021 مقابل 1995 دولارا أمريكيا، في العام 2013، وهو ليس جهازا تقليديا للمشي، بل منصة منخفضة الاحتكاك تُستخدم مع عروض خاصة.

الجهاز يثبّتك بشكل أساسي في مكانك بينما تتحرك قدمك عبر المنصة، وتتم ترجمة هذه الحركة إلى بيئة الواقع الافتراضي. ويثبَّت المستخدمون بشريط رأسي واحد بدلاً من حلقة حول جهاز المشي بالكامل، ويمكنك طيه ووضعه بعيدا.

وسيكون (Omni One) بمثابة نظام قائم بحد ذاته مع نظارة مستقلة، ويمكن للمطورين المهتمين بصنع ألعاب للجهاز شراء مجموعة أدوات التطوير مقابل 975 دولارا.

وتتوفر الألعاب للشراء بشكل منفصل، ومن ضمنها بعض ألعاب الواقع الافتراضي الشهيرة التابعة لجهات خارجية، ولن تتطلب منك التنقل في جهاز المشي.