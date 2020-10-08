كيان تُطلق سيات تاراكو الجديدة المصنعة في ألمانيا

أطلقت شركة "كيان إيجيبت"، الوكيل الحصري للعلامة الأسبانية سيات في مصر، سيارتها الجديدة "تاراكو" (Tarraco) في السوق المصرية، التي تنتمي إلى فئة سيارات الـSUV متوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد؛ المصنعة بالكامل في ألمانيا.

"تاراكو" هي ثالث موديلات عائلة "سيات" الـSUV ، بعد الطرازين "آرونا" (Arona) و"أتيكا" (Ateca)، كما أنها أكبر سيارات سيات، والوحيدة التي توفّر راحة الجلوس لسبعة ركّاب على متنها.

تَجمع "تاراكو" العائلية المشتق اسمها مِن المدينة الإسبانية العريقة "تاراجونا"، بين التصميم الديناميكي العصري ومستويات الراحة الاستثنائية، بالإضافة إلى مواصفات الأمان العالية والتجهيزات الغنية، وأيضًا الأداء القوي المميّز للمحرك فئة TSI.

تتوافر سيات "تاراكو" لعام 2021 بأربع فئات، وهي الفئة القياسية Style ذات الخمسة مقاعد سعرها 535 ألف جنيه، والفئة الثانية Style Plus بسعر 585 ألف جنيه، والفئة الثالثة Xcellence سعرها 635 ألف جنيه، وأخيرًا الفئة الرياضية الأعلى تجهيزًا FR سعرها 665 ألف جنيه مصري.

وتستعين "تاراكو" بأبعاد قياسية كبيرة من خلال طول إجمالي يبلغ 4.735 ملم، وعرض عام يبلغ 1.839 ملم، في حين يبلغ الارتفاع 1.658 ملم، وهو ما يجعلها أكبر سيارة في فئتها في السوق المصري.

تأتي "تاراكو" الجديدة بنظام الدفع الأمامي مع محرّك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة 1.4 لترات فئة TSI. ويولّد هذا المحرك القوي 150 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية فئة DSG من ست سرعات. وتستطيع "تاراكو" الوصول مِن صفر إلى 100 كلم/ساعة في 9.4 ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 199 كلم/ساعة.

على مستوى التصميم، تتمتّع الـSUV الجديدة "تاراكو" بطابع رياضي مُستوحى من اللغة التصميمية الجديدة لعلامة "سيات"، مع شبكة التهوئة الأمامية العريضة والمصابيح الأمامية والخلفية العاملة بالكامل بأضواء Full LED، وتأتي المصابيح الخلفية أيضاً بعلامات إشارة متحركة Dynamic Blinkers، كما تتصل المصابيح الخلفية بخط LED مضئ كتجهيز قياسي في كل فئات "تاراكو"، بالإضافة إلى الجنوط الرياضية التي تتراوح قياساتها بين 17 و20 بوصة، وكذلك لمسات من الكروم على العديد من المواضع الخارجية والداخلية.

و تنفرد الفئة FR الأعلى تجهيزًا بجناح خلفي رياضي ومخرجي عادم رياضيين، وأيضًا شبكة تهوئة أمامية ومرايا جانبية بلون رمادي مميّز، وتتوافر النوافذ المظلّلة الداكنة الخلفية ضمن التجهيزات القياسية لجميع فئات "تاراكو".

ورغم الخطوط الخارجية ذات التصميم الرياضي الجريء، فإن المقصورة الداخلية للطراز "تاراكو" تستعين بمكوّنات فخمة ذات جودة عالية وتقنيات متطوِّرة. تأتي الفئتان Style وStyle Plus بمقاعد فخمة مزودة بخامة ألكانترا سوداء، بخلاف مساند الرأس التي يُمكن ضبطها بأربعة إتجاهات مختلفة، والطاولة القابلة للطيّ خلف المقاعد الأمامية، و يتوافر أيضاً نظام SEAT Full Link لاتصال الهواتف الذكية بالنظام المعلوماتي للسيارة والذي يتوافق مع أنظمة "Apple CarPlay" و"Android Auto" و"Mirror Link"، وتقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيًا، وحسّاسات الأمطار والأضواء، بالإضافة إلى شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 8.2 بوصة تعمل باللمس، ولوحة العدّادات الرقمية SEAT Digital Cockpit، وصندوق قفّازات بأضواء LED وخاصية التبريد، ونظام التحكّم بالأوامر الصوتية، وغيرها من التجهيزات الفخمة.

وتأتي الفئتان Xcellence وFR بـ مقاعد من الجلد سوداء، فضلاً عن التكييف الأوتوماتيكي الذي يُمكن ضبط درجة حرارته في ثلاث مناطق مختلفة لركاب الصفين الأول والثاني، وشاشة تعمل باللمس قياس 9.2 بوصة للنظام المعلوماتي الترفيهي، بالإضافة إلى نظام الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، والنظام الصوتي عالي الجودة مِن علامة Beats الذي يتّصل بتسع سمّاعات ومضخم صوت بقوة 400 واط، وإمكانية طيّ المرايا الجانبية وضبطها كهربائيًا مع توافرها بخاصيتي التدفئة والذاكرة.

مع نظام دخول وتشغيل السيارة دون استخدام المفاتيح، وفتحة السقف البانورامية المتحركة، وباب خلفي لصندوق الأمتعة بتحكّم كهربائي مع خاصية الذاكرة لضبط الارتفاع وخاصية الفتح بتمرير القدم دون إستخدام اليدين. بينما تتفرّد الفئة FR بدوّاسات معدنية رياضية خاصة وشعارات FR على أكثر من موضع، وغيرهما.

وتوفّر "تاراكو" باقة متنوّعة من أنظمة الأمان والأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة، منها ست وسادات هوائية، ومثبّت السرعة، ونظام مانع الانغلاق (ABS)، وموزّع الكبح عند الطوارئ (EBD)، ومساعد الكبح (BA)، بخلاف نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات (ESC)، وترس تفاضلي إلكتروني (XDS)، ونظام مانع الانزلاق (DTC)، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)، ونظام التعرّف على علامات التعب والإرهاق عند السائق، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، وكاميرا الرؤية الشاملة (360 درجة) مع خاصية الرؤية ثلاثية الأبعاد 3D، وحسّاسات الرَكن الأمامية والخلفية مع نظام المساعدة في الركن Park Assist، ونظام التوجيه الديناميكي.

وتقدم شركة كيان إيجيبت السيارة سيات تاراكو الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات أو 100،000 كيلومتر أيهما أقرب.