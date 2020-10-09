كيف تحذف أو تخفي العديد من المنشورات القديمة على الفايسبوك دون اضافات

هل لديك العديد من المنشورات القديمة على حسابك فيس بوك التي تريد أن تتخلّص منها عن طريق حذفها أو اخفائها دفعة واحدة؟

أشارك معك في هذا المقال طريقة التخلص من هذه المنشورات و “تنظيف” الحساب دون الحاجة الى أي اضافات أو برامج قد تعرّض حسابك للخطر. ستوفّر عليك هذه الطريقة عناء النزول في الحساب و حذف المنشورات واحدًا بواحدًا.

أولاً قم بتسجيل الدخول لحسابك على موقع فايسبوك. ثم توجّه لحائطك الشخصي (Profile).

قم بالضغط على خيار Manage Posts ثمّ قم بالضغط على زر Filtres.

قم باختيار التاريخ الذي نشرت فيه هذه المنشورات التي تريد حذفها أو اخفائها. يمكنك الاقتصار على اختيار سنة أو شهر محددّ من تلك السنة…

سوف تظهر لك كل هذه المنشورات التي نشرتها في تلك المدّة الزمنيّة التي اخترتها.

يمكنك الان اختيار مجموعة المنشورات التي تريد حذفها كما يمكنك الضغط على خيار Select All حتّى تقوم باختيار كل المنشورات التي نشرتها في المدّة المحدّدة.

قم الان بالضغط على الزر Next. لديك الان خياران: الأول أن تقوم بحذف هذا المنشورات التي قمت باختيراها من حسابك. أما الخيار الثاني فهو اخفاء المنشورات أي أنّها ستظلّ موجودة في الفايسبوك الّا أنّها لن تظهر على حائطك.

قم الان بالضغط على زر Done.