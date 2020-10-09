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عمر شويل - جدة كيفية استرجاع المحادثات المحذوفة في الواتس اب وخصوصًا على أجهزة الآيفون تُعد من أهم المعلومات التي يحتاج إليها عدد هائل من الأشخاص مستخدمي هذا التطبيق؛ نظرًا إلى أنه قد يتم حذف الرسائل والمحادثات عن طريق الخطأ وهنا يجد المستخدم مشكلة في الحصول عليها مرة أخرى، ولذلك؛ فإن الفقرات اتالية سوف تتناول بالذكر توضيح طريقة استعادة محادثات الواتس اب للايفون بعد حذفها.

استعادة محادثات الواتس اب للايفون بدون نسخ احتياطي

يُوجد طريقة يُمكن من خلالها استعادة محادثات الواتس اب على الآيفون أو الآيباد أيضًا بدون الحاجة إلى النسخ الاحتياطي في حالة لم يكن قد تم عمل نسخة احتياطية لبيانات ومعلومات التطبيق قبل حذفها، وهي تتم عبر الخطوات التالية:

البدء في تثبيت أحد برامج استعادة الرسائل المحذوفة على الواتس لأجهزة الآيفون مثل برنامج iMyFone D-Back iPhone على جهاز الكمبيوتر سواء ماك أو ويندوز ، ثم توصيل الهاتف الجوال المزود بنظام تشغيل آيفون iOS سواء الآيفون أو الآيباد أو الآيبود تاتش بجهاز الكمبيوتر المثبت عليه البرنامج.

عند تشغيل التطبيق على الجهاز ؛ وتوصيل الهاتف به؛ يتم الضغط على Recover from iOS device وهنا سوف يتم عرض كافة البرامج والتطبيقات الموجودة على الجهاز والتي يُمكن استعادة البيانات خاصتها.

يتم هنا اختيار تطبيق واتس أب، ثم الضغط على (مسح – Scan)، وبذلك؛ سوف يتم استعادة كافة رسائل ومحادثات وصور ومقاطع فيديو المحذوفة من تطبيق الواتس أب.

من مميزات هذا البرنامج ؛ هو أنه يُتيح للمستخدم الإطلاع على رسائل الواتس أب قبل استعادتها حتى يتمكن من قراءة رسائل الواتس المحذوفة، وبالتالي ؛ يكون قادرًا على استعادة الرسائل المطلوبة فقط بدلًا من استعادة كافة الرسائل التي تم حذفها دفعة واحدة.

ولكن ؛ لا بُد من العمل على استعادة رسائل وبيانات الواتس أب التي تم حذفها فورًا بعد عملية الحذف عبر هذا البرنامج؛ لكي لا يتم تحميل معلومات أخرى عليها، ومن ثَم؛ فقدانها بشكل نهائي وتعذر استعادتها.

كيفية استرجاع المحادثات المحذوفة في الواتس اب للآيفون بدون برامج

هناك بعض الخطوات التي يُمكن من خلالها استعادة المحادثات والرسائل المحذوفة على تطبيق المُراسلة الفورية واتس أب بعد حذفها أيضًا دون الحاجة إلى استخدام برامج، وهي: