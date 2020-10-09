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كما نعلم جميعا فإن شركة آبل سوف تقوم بعد أيام بالكشف و رسميا عن هاتفها الجديد آيفون 12 ، و الهاتف سوف يكون متوفر في نسخ عديدة ، حيث سوف تكون النسخة الأولى منه بمساحة 64 جيجابايت و النسخة الثانية بمساحة 128 جيجابايت .
و ايضا سوف تكون هناك نسخة أخرى بسعة 256 جيجابايت ، و 512 جيجابايت ، و لكن التسريبات المتشرة حاليا قد أظهرت شيئا يمكن القول أنه غريب للغاية ، حيث يتداول النشطاء في مابينهم خبرا يفيد أن النسخة الأولى من هاتف آيفون 12 و التي تحتوي على مساحة تخزين 64 سوف يكون سعرها حوالي 800 دولار أمريكي .
و يعتبر مبلغ 800 دولار أمريكي مبلغا مرتفع جدا مقارنة بهذه المساحة الصغيرة ، حيث أنه بذلك المبلغ يمكن شراء هاتف بمساحة أكبر . أيضا بمواصافات اقوى سواءا على مستوى المعالج أو الذاكرة العشوائية أو مساحة الشاشة و البطارية .
و حاليا لم يتم تأكيد المعلومة بعد و لكن اغلب التسريبات التي يتم نشرها عن هواتف آبل عادة ما تكون صحيحة ، بالتالي فإن كانت آبل تنوي إطلاق هواتفها الجديدة آيفون 12 لتبدأ بهذا السعر مع مساحة 64 جيجابايت فقط ، فلك أن تتوقع كم سوف يكون سعر النسخة التي تحتوي على 512 جيجابايت ، حيث سوف يكون مرتفعا جدا أكثر من الازم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل تستعد لإطلاق آيفون 12 بمساحة 64 جيجا بسعر باهظ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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