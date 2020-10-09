آبل تستعد لإطلاق آيفون 12 بمساحة 64 جيجا بسعر باهظ

كما نعلم جميعا فإن شركة آبل سوف تقوم بعد أيام بالكشف و رسميا عن هاتفها الجديد آيفون 12 ، و الهاتف سوف يكون متوفر في نسخ عديدة ، حيث سوف تكون النسخة الأولى منه بمساحة 64 جيجابايت و النسخة الثانية بمساحة 128 جيجابايت .

و ايضا سوف تكون هناك نسخة أخرى بسعة 256 جيجابايت ، و 512 جيجابايت ، و لكن التسريبات المتشرة حاليا قد أظهرت شيئا يمكن القول أنه غريب للغاية ، حيث يتداول النشطاء في مابينهم خبرا يفيد أن النسخة الأولى من هاتف آيفون 12 و التي تحتوي على مساحة تخزين 64 سوف يكون سعرها حوالي 800 دولار أمريكي .

و يعتبر مبلغ 800 دولار أمريكي مبلغا مرتفع جدا مقارنة بهذه المساحة الصغيرة ، حيث أنه بذلك المبلغ يمكن شراء هاتف بمساحة أكبر . أيضا بمواصافات اقوى سواءا على مستوى المعالج أو الذاكرة العشوائية أو مساحة الشاشة و البطارية .

و حاليا لم يتم تأكيد المعلومة بعد و لكن اغلب التسريبات التي يتم نشرها عن هواتف آبل عادة ما تكون صحيحة ، بالتالي فإن كانت آبل تنوي إطلاق هواتفها الجديدة آيفون 12 لتبدأ بهذا السعر مع مساحة 64 جيجابايت فقط ، فلك أن تتوقع كم سوف يكون سعر النسخة التي تحتوي على 512 جيجابايت ، حيث سوف يكون مرتفعا جدا أكثر من الازم .