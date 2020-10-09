لهذا السبب قامت الجزائر بحظر التعامل مع بايبال PayPal

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يعتبر بنك بايبال PayPal من بين البنوك الإلكترونية الشهيرة جدا و الذي يعرفه الجميع و يتعامل به الملايين من الأشخاص على مدار سنوات سابقة ،حتى في عالمنا العربي ، و أغلب الدول العربية حاليا بنوكها تتعامل مع بايبال ، و رغم أنه التعاملات أحيانا تكون إجراءاتها صعبة و تستغرق وقتا و مرهقة إلا أنه في النهاية البنوك تقبل التعامل مع بايبال PayPal .
و لكن الجزائر قد فاجئت مستخدمي بايبال بكونها لن تتعامل معه بعد الآن و ذلك لأسباب إعتبرها البعض غريبة جدا .
حيث قطعت البنوك الجزائرية قبول بايبال أو سحب الأرصدة منه إليها لكونه بنكا إلكتروني غير موثوق ، و لكونه أيضا لا يدقق في مصادر الأموال ، و أيضا تم منع بايبال في الجزائر كرد فعل من أجل الحد من جرائم تبييض الأموال .
و قد إستاء الكثير من المستخدمين في الجزائر الذين يعتمدون على بايبال كوسيلة لسحب اموالهم من الأنترنت ، و خاصة أن هناك الكثير من الأشخاص يعملون أون لاين و يتلقون أرباحهم عبر بايبال و يقومون بسحبها عبر البنك في الجزائر ، و الآن للأسف لن يستطيعوا فعل ذلك .
و عوضا من بايبال فإن أفضل خيار يظل حاليا أمام الجزائريين هو استعمال بنوك أخرى و التي من بينها Paysera أو Payoneer و التي تعتبر من بين أفضل الخيارات لسحب الأموال في الجزائر .
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