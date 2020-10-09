نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طال انتظاره.. أخيراً آبل تعلن ميعاد طرح هاتف أيفون 12 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجميع ينتظر ميعاد طرح هاتف شركة آبل الجديد أيفون 12 المنتظر، حيث خيبت شركة آبل الآمال خلال مؤتمرها السابق، والذي عقد في منتصف شهر سبتمبر 2020، فالجميع حينها كان يعتقد أن هاتف Iphone 12 بجميع فئاته سوف يطرح في الأسواق، لكن شركة Apple قامت بالإعلان عن طرح مجموعة من الساعات الذكية Smart Watches وأجهزة Ipad المحمولة، لكن خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت أبل بصورة رسمية عن الميعاد المقرر الإعلان فيه عن هواتف أيفون.

ميعاد طرح هاتف أيفون في الأسواق

قررت شركة آبل أن تعلن عن هاتف Iphone 12 الجديد خلال مؤتمر خاص من المقرر أن يعقد يوم 13 أكتوبر الجاري، وقد قامت شركة Apple بإرسال دعوات خاصة شملت على عبارات “مرحباً.. سرعة”، وقد أشارت بعض الصحف أن هذه الكلمات تدل على أن الشركة سوف تقوم بدمج تقنيات الجيل الخامس للاتصالات أو تزيد من سرعة معالج هاتف أيفون الجديد.

وقد كشفت بعض التسريبات أن هواتف آيفون هذا العام سوف تأتي بتحديثات كبيرة تختلف عن هاتف ايفون 11، على أن تأتي في مجموعة إصدارات مختلفة تشمل أيفون 12 وهاتف أيفون 12 برو وهاتف أيفون 12 ماكس وهاتف أيفون 12 ماكس برو، تختلف جميعها من حيث المواصفات مثل حجم الشاشة وسرعة المعالج وغيرها من الإمكانيات.

تسريبات مواصفات وأسعار هواتف Iphone 12

كالعادة مع قرب طرح هواتف آيفون في الأسواق الأمريكية والدولية تكثر التكهنات والتسريبات الخاصة بالمواصفات التي يأتي بها الهاتف الذكي، كما يكثر الحديث عن طرق استراتيجيات التسعير التي سوف تتبعها شركة آبل وما هو متوسط سعر هواتف أيفون لكافة الإصدارات المطروحة، وهل سيتم إتباع متوسط أسعار الهاتف السابق أيفون 11 أم لا، حيث تشير التسريبات إلى أن متوسط سعر هواتف أيفون 12 الجديدة تتراوح بين 649 دولار في أقل هاتف منها وتصل إلى ما يتجاوز 1099 دولار في الهاتف الأغلى.

بداية من المقرر أن يأتي هاتف Iphone 12 الجديد بأحدث نظام تشغيل مع إصدار IOS 14، مع العديد من المزايا المتوقع صدورها لتنافس مزايا هواتف أنظمة أندرويد، أما بالنسبة لحجم الشاشة فالتسريبات تشير إلى شاشة بحجم 5.4 بوصة لهاتف Iphone 12، وشاشة بمقاس 6.1 بوصة لهاتف Iphone Max، ليصل إلى 6.1 بوصة في هاتف Iphone Pro 12، ويزيد حجم الشاشة قليلاً 6.7 في هاتف Iphone 12 Max Pro.