كورس التصوير الفوتوغرافي مجانا بشهادة معتمدة من جامعة هار فارد

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عمر شويل - جدة كورس التصوير الفوتوغرافي مجانا أهم وظائف وتقنيات التصوير الرقمي وكاميرتك الرقمية وبعض الخصائص الهامة. يمتلك الكثير من الناس كاميرات رقمية ولكن القليل منهم يعرفون كيفية استخدامها.

كثيرا ما نقف على صور رائعه سواء على شبكة الإنترنت، أو حتى بالمعارض المسابقات التصوير المحلية أو العالمية، فالصورة كما يقال دائما افضل من ألف كلمة والصورة هي تخليد لذكري وقت معين على مختلف أنماط وظروف هذه الأوقات سواء كانت مفرحة أو عكس ذلك حتى الأخبار والصحافة والصور التوثيقية وصور الحياة البرية والكثير من استخدامنا للتصور الفوتوغرافي سواء باستخدام الكاميرا الاحترافية او كاميرا الهاتف المحمول.

في حياتنا الحالية التصوير الفوتوغرافي علم من العلوم الذي يحتاج منك إلى دراسة والتجربة والتكوين المستمرة، مع الإلمام بكل جديد عنه، لذلك أشارك معكم دورة تكوينية في التصوير الفوتوغرافي من جامعة هارفارد.

الدورة التدريبية المجانية للتصوير عبر الإنترنت:

ستعلمك هذه الدورة المجانية التدريبية كيفية تشغيل الميزات المختلفة للكاميرا الرقمية الخاصة بك، وكيفية التقاط اللقطة المناسبة لكل مناسبة. خذ هذه الدورة المجانية على الإنترنت اليوم لزيادة مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي الرقمي.

مميزات كورس التصوير الفوتوغرافي

أهم وظائف وتقنيات التصوير الرقمي والكاميرا الرقمية الخاصة بك.

والكاميرا الرقمية الخاصة بك. كيفية التقاط اللقطة المناسبة في كل مناسبة

هذه الدورة مقدمة من جامعة هارفارد، بشراكة مع موقع إليسون.چوم.

كورس التصوير الفوتوغرافي مجانا.

مجانا. شهادة معتمدة من جامعة هار فارد.

تقدم دورة التصوير عن بعد عبر الإنترنت.

الدورة مدتها تقريبا ما بين 10 إلى 15 ساعة من الدروس المصورة.

التعرف إلى مجموعة من التقنيات، وأسرار التصوير،

كيفية استعمال العدسات ومعالجة الصور باستخدام برامج خاصة،

وغيرها من المعلومات المتعلقة بالتصوير.

رابط التسجل بدورة التصوير الفوتوغرافي المجاني

الجميل انه يمكنك الحصول على شهادة إتمام الدورة التدريبية، لكن بشرط أن تحقق نجاح بدرجة أعلى من 80٪ في كل من التقييمات الخاصة بالوحدات المكونة للدورة، خذ هذه الدورة التدريبية المجانية عبر الإنترنت اليوم لتعزيز مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي الرقمي عبر موقع Alison.

كورس التصوير الفوتوغرافي مجانا وبشهادة معتمدة من جامعة هار فارد، لكن لابد من التسجيل في الموقع للوصول إلى مقاطع الفيديو الخاصة بها ويمكنك ثقل معلوماتك للتعديل على الصور في كورسات تعليم الفوتوشوب كدورة تكملية.

أنواع من الشهادات لدورات الشهادة المكتملة: