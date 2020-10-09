نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوني تكشف عن مكونات بلايستيشن 5 الداخلية عبر فيديو توضيحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت شركة سوني اليابانية لصناعة الإلكترونيات فيديو توضيحي عبر القناة الرسمية الخاصة بأجهزة البلايستيشن علي “يوتيوب” كشفت فيه عن مكونات بلايستيشن 5 (PS5) الداخلية والذي كانت أطلقته منذ عدة أسابيع؛ حيث أتاحت سوني إمكانية الطلب المسبق لجهاز بلايستيشن 5 خلال الفترة من 7 – 15 سبتمبر، وسمحت لعملائها في جميع دول العالم بطلب وحدة التحكم قبل إصدارها حتي يتمكنوا من الحصول عليها في يوم الإصدار الرسمي حيث من المقرر نزول جهاز بلايستيشن 5 في الأسواق خلال فصل الشتاء القادم قبل عطلة أعياد الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

سوني تكشف مكونات بلايستيشن 5 الداخلية

أعلن الحساب الرسمي لشركة سوني علي “تويتر” صباح يوم الأربعاء عن إطلاق فيديو “تفكيك جهاز بلايستيشن 5” لمعرفة المكونات والقطع التي بداخله قبل الإصدار الرسمي في الأسواق. ويظهر في الفيديو الذي بلغ مدته أكثر من 7 دقائق السيد “ياسوهيرو أوتوري” نائب رئيس قسم التصميم الميكانيكي في شركة سوني، وهو يقوم بعملية تفكيك وتشريح لجهاز بلايستيشن 5 واستعراض القطع العملاقة التي يتكون منها الجهاز.

وأوضح أورتوري في البداية أن حجم جهاز بلايستيشن 5 أكبر من حجم بلايستيشن 4 حيث يأتي بعرض 104 مم (4.09 بوصة)، وارتفاع 390 مم (15.35 بوصة)، وعمق 260 مم (10.26 بوصة) مضيفاً أن الحجم الضخم للجهاز ساعد في إضافة تحسينات جذرية بالأداء من حيث قوة المعالجة والهدوء.

واستعرض أورتوري اللوحة الأمامية حيث توجد عليها منفذي USB، الأول منفذ USB type-A مع ناقل بيانات عالي السرعة، والثاني منفذ USB type-C مع سرعة نقل 10 جيجا بايت (SuperSpeed 10 gbps).

بينما علي اللوحة الخلفية يوجد منفذي USB type-A كلاهما مع سرعة نقل 10 جيجا بايت (SuperSpeed 10 gbps)، بالإضافة إلي منفذ (Lan) لتوصيل شبكة الإنترنت المحلية، منفذ (HDMI out) الخاص بوصله الشاشة أو التلفاز، ومنفذ (AC in) لتوصيل الطاقة، وجدير بالذكر أن جهاز بلايستيشن 5 يدعم شبكة الاتصالات اللاسلكية (Wi-Fi 6) و بلوتوث (5.1) لتوصيل الأجهزة.

وأوضح أورتوري إنه يمكن وضع جهاز البلايستيشن بشكل عمودي، وفي حال الرغبة في وضعه بشكل أفقي يتم:

فك الحامل أو القاعدة المثبتة بالجهاز عن طريق مسمار (برغي).

ثم وضع البرغي في مكان مخصص له بالقاعدة، ونزع قطعة بلاستيكية، ووضعها مكان البرغي الفارغ.

ثم تثبيت القاعدة، ووضع الجهاز أفقياً ليكون مرتكزاً عليها.

وقام أورتوري بتفكيك جانبي الجهاز يدوياً بسهولة، واستعرض مراوح التبريد المتواجدة علي الجانبين، بالإضافة إلي منفذين لفلتر الغبار، ويمكن للمستخدمين تنظيفهما بإستخدام المكنسة الكهربائية المنزلية (بلاور هواء) بسهولة.

كما يوجد بعد فتح الغطاء (بجوار مروحة التبريد) لوحة معدنية أسفلها مكان مخصص لSSD في حالة الرغبة في توسيع سعة التخزين التي تقدر ب825 جيجا بايت.