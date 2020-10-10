سامسونج تطرح هاتفا بسعر منافس

وسعت شركة سامسونغ عائلة هواتفها المتوسطة الفئة بجهاز آخر من الفئة "F"، مجهز بميزات ومواصفات ممتازة.

ويأتي هاتف Galaxy F41 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، مجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، معدل سطوعها يعادل 420 شمعة/م، وتردها 120 هيرتزا.

كما جهزته سامسونغ بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

والمميز في هذا الهاتف هو بطاريته الممتازة بسعة 6000 ميلي أمبير والتي يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 15 واطا.

كما زود أيضا بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها عدسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 5 ميغابيكسل مع حساسات لتحديد عمق الصورة، وعدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 245 دولارا تقريبا حصل F41 أيضا على ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع اللإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.