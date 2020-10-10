في ظل المنافسة في المحتوي الرقمي ظهر موقع shmlool.com

في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق الإعلامي الإلكتروني؛ ظهر موقع shmlool.com والذي استطاع خلال مدة قصيرة أن يصبح واحد من ضمن المواقع الهامة التي تقدم محتوى ومضمون متنوع يرضي اهتمام القارئ ويستحوذ على إعجاب فئة كبيرة من الزوار.

وتأتي أهمية موقع شملول من توسعة وتغطيته لعدد كبير وهام من المجالات والأقسام الهامة التي يبحث عنها القراء يهتمون بالقراءة عنها لتنمية معارفهم المختلفة وإشباع ميولهم ورغباتهم المتجددة.

وتقوم الفكرة الأساسية لموقع شملول على تقديم المعلومات الخدمية للقراء والتي تساعدهم على إنجاز أعمالهم خلال وقت قصير كما يهتم الموقع بخدمة الأهداف التعليمية بهدف نشر الثقافة العامة والارتقاء بالمستوى الفكري ومن أهم خدمات الموقع قسم خدمات السعودية .

ويتم النشر في موقع شملول بشكل يومي لإشباع اهتمامات القراء المتعطشة لقراء ومعرفة المزيد دائمًا، وتخضع المقالات لتصفية ومراحعة كبيرة قبل النشر للتحقق من مدى صحتها اللغوية وذلك قبل عرضها على القراء.

ويتولى الكتابة والصياغة اللغوية في شملول مجموعة مميزة من المحررين ذوي الخبرة والمعرفة في المجالات المختلفة والذين يقومون بصياغة المعلومات في مقالات منظمة ومنسقة بشكل مرتب وسليم.

ويتضمن موقع شملول عشرة أقسام رئيسية هم " الدراسة والتعليم، تفسير الرؤيا، دليل الخدمات العامة، الصحة والتغذية، القرآن الكريم، كلمات وأقوال، قسم الصور، حول العالم، تكنولوجيا، ادعية اسلامية" ويندرج منهم 30 تصنيف فرعي ومتنوع يغطي كافة اهتمامات القراء.

وجاء تصنيف وتوزيع أقسام شملول بعد دراسة السوق والتعرف على أبرز احتياجاته وبحث المواضيع التي يهتم بها الجمهور من القراء ويبحثون للقراءة عنها ورصد المعلومات حولها.

ويعد قسم تفسير الرؤيا من أهم أقسام موقع شملول وهو القسم الأول والرئيسي الخاص بالموقع ويقدم مجموعة من المقالات المتنوعة والمفيدة التي تحتوي على تفسير الأحلام والرؤى المختلف التي يتعرض لها القراء.

ويضم قسم تفسير الرؤيا خمسة تصنيفات هم " دلالات ورموز، تفسير صالح العصيمي، تفسير الأمام الصادق، تفسير الاحلام للنابلسي، تفسير ابن سيرين".

ويمكن لكافة قراء وزائري موقع شملول التعرف على دلالة الرؤيا أو الحلم من خلال قسم دلالات ورموز كما يمكنهم الإستناد إلى التفسيرات المختلفة لكبار العلماء أمثال النابلسي وابن سيرين والإمام الصادق صالح العصيمي.

ويعد قسم الصحة والتغذية من أهم وأبرز أقسام شملول والذي يتم من خلاله إحاطة القارئ بكافة المعلومات والإرشادات الهامة التي تساعده في الحفاظ على صحته والوقاية من الأمراض المختلفة كما يشمل هذا القسم بعض النصائح الهامة للراغبين في البقاء بجسم رشيق ولياقة بدنية عالية.

ويتضمن قسم الأدوية أبرز وأهم المعلومات الخاصة بالأدوية المختلفة ودواعي استعمالها والجرعة الخاصة بها إضافة إلى موانع ومحاذير استعمالها وبالتالي يستطيع القارئ التعرف على الإستخدام الخاص بكل عقار دون الحاجة إلى اللجوء للصيدلي.

يتابع قسم الصحة والتغذية أيضًا المرأة خلال فترة الحمل والولادة ويقدم لها مجموعة من النصائح الهامة التي تساعدها في الحفاظ على صحتها وإتمام عملية الحمل بسلامة.

وعند تصفح موقع شملول يجب الوقوف عند قسم الصور والذي يعرض للقراء مجموعة متنوعة من الصور سواء الإسلامية أو الصور الخاصة بالديكورات وكذلك صور الموديلات والأزياء الحديثة وبالتالي يساعد القراء والمتصفحين في اختيار ما يتناسب معهم ويحلو لهم.

ويراعى موقع شملول الجوانب الدينية ويعرض للقراء مجموعة من الأدعية الإسلامية الثرية والمتنوعة مثل أدعية جلب الرزق والحفاظ على الصحة والأبناء إضافة إلى أدعية الرحمة وطلب المغفرة التي تساعدهم في التقرب من الله وكسب رضاه والفوز بجنته.

وفي أطار حرص موقع شملول على مسايرة التكنولوجيا والتغيرات العصرية؛ تم اطلاق قسم التكنولوجيا والذي يتضمن التصنيف الخاص بتحميل التطبيقات ويعطي للقراء مفتاح تصفح وتحميل العديد منها إضافة إلى جانب شرح أهميتها واستخداماتها.

ويبحث الموقع في الفترة القادمة إضافة بعض التصنيفات الآخرى في القسم التكنولوجي بهدف تقديم الشروحات اللازمة لإعدادات الهواتف وبرامج الحاسوب.

ويحافظ موقع شملول على مستوى معين من التواصل مع الجمهور بهدف الإطلاع على آرائهم والتعرف على وجهات نظرهم واقتراحاتهم الجديدة لتطوير الموقع.