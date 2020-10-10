نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات عن سعر وموعد طرح ايفون 12 بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أظهرت بعض التسريبات الجديدة عن سلسلة هواتف ايفون 12 الجديد، التي سوف تعلن عنها شركة آبل خلال المؤتمر الذي سوف تعقده يوم 13 أكتوبر القادم، والذي سوف تعلن فيه عن موعد طرح هاتف iPhone 12، وهاتف iPhone 12 mini، وجوال iPhone 12 Pro، وهاتف iPhone 12 Pro Max، وقال المسرب الكبير Kang أن الشركة سوف تقوم بطرح أربعة إصدارات من هواتف ايفون 12، وقال أيضاً أن هذه الجوالات سوف تحتوي على مكبر صوت ذكي جديد من نوع Home Pod mini، ويتمتع المسرب Kang بمصداقية كبيرة في التسريبات التي يأتي بها، وجاءت هذه المصداقية من خلال التسريبات السابقة التي تحدث فيها عن منتجات شركة آبل.

مواصفات سلسلة هواتف ايفون 12

سوف نتعرف على مواصفات هواتف شركة آبل الجديدة والتي يشترك فيها الطرازات الأربعة وهى كالآتي:-

سوف تأتي الطرازات الأربعة من سلسلة هواتف ايفون 12 مدعومة بتشغيل شبكات الجيل الخامس. سوف تحتوي الجوالات على شاشة من نوع Super Retina XDR، التي كانت موجودة في سلسلة هواتف ايفون 11. سوف يتم استخدام السيراميك في هيكل الشاشة الزجاجي للإصدارات الأربعة، لتكون قوية، ومقاومة للكسر عند السقوط. جميع الطرازات الأربعة سوف تتمكن من التصوير بمعيار Dolby Vision HDR.

مواصفات هاتف iPhone 12 Mini

يحتوي الهاتف على مواصفات كثيرة وأهم هذه المواصفات ما يلي:-

سوف يأتي الهاتف بشاشة حجمها 5.4 بوصة.

سوف يأتي الهاتف باللون الأسود، والأبيض، والأحمر، والأزرق، والأخضر.

سعة التخزين الداخلية لجوال ايفون 12 ميني سوف تبدأ من 64 جيجابايت وحتى 256 جيجابايت.

سوف تبدأ من 64 جيجابايت وحتى 256 جيجابايت. صرح المسرب Kang أن هذا الهاتف سوف يأتي بكاميرا مزدوجة فائقة السرعة.

قال Kang أن موعد طلبات الهاتف سوف يكون في اليوم السادس أو السابع من شهر نوفمبر، وسوف يتم الإعلان عنه يوم 13 نوفمبر أو 14 نوفمبر 2020م.

مواصفات ايفون 12

سوف نتناول بعض مواصفات الهاتف وهى كالآتي:-

مقاس شاشة الهاتف سوف يكون 6.1 بوصة. سوف يأتي الهاتف باللون الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأزرق. سوف يأتي الهاتف بسعة تخزين تبدأ من 64 جيجابايت وحتى 256 جيجابايت. الجوال سوف يأتي بكاميرا مزدوجة. سوف يكون الجوال متاح بالأسواق يوم 16 أكتوبر أو 17 أكتوبر.

مواصفات هاتف iPhone 12 Pro

يحتوي الجوال على مواصفات عديدة ومنها ما يلي:-

سوف يأتي الهاتف بشاشة حجمها 6.1 بوصة.

سوف يأتي الهاتف باللون الفضي والذهبي والأزرق والجرافيت.

سوف تتراوح السعة التخزينية للجوال بين 128 جيجابايت و 512 جيجابايت.

كاميرات الهاتف سوف تكون ذات زاوية عريضة فائقة الاتساع.

قال Kang أن الطلبات على الهاتف سوف تبدأ يوم 16 أكتوبر أو 17 أكتوبر، وأن تاريخ الإصدار سوف يكون يوم 23 أكتوبر أو 24 أكتوبر.

مواصفات ايفون 12 برو ماكس

الهاتف يعتبر أعلى نسخة في سلسلة هواتف iPhone 12 ومواصفاته ما يلي:-

حجم شاشة الهاتف سوف تكون بمقاس 6.7 بوصة. قال Kang أن الهاتف سوف يأتي بالون الذهبي والفضي والأزرق والجرافيك. سوف يأتي الهاتف بذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجابايت وحتى ذاكرة داخلية سعتها 512 جيجابايت. سوف يحتوي الجوال على ثلاثة كاميرات ومستشعر LiDAR. قال Kang أن الطلبات على الهاتف سوف تبدأ يوم 13 نوفمبر أو 14 نوفمبر، وتاريخ الإصدار سوف يكون يوم 20 نوفمبر أو 21 نوفمبر.

أسعار ايفون 12 للنسخ الأربعة.

سوف نتعرف على سعر هواتف iPhone 12 الجديدة للنسخ الأربعة بالدولار الأمريكي وهى كالآتي:-