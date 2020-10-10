نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل التطبيقات للتخلص من الفيروسات للأندرويد 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجب عليك تأمين الهاتف الذكي الخاص بك ضد الفيروسات، لأن الفيروسات لن تعمل فقط على تلف الهاتف أنما أيضًا سوف تعمل على تهكير الهاتف الخاص بك وسرقة الصور والبيانات الهامة، وأيضًا سرقة الأرقام السرية الخاصة بحساباتك البنكية، وإذا كان هاتفك يعمل بنظام الاندرويد فسوف يكون فريسة أسهل للفيروسات، تعرف على أفضل التطبيقات للتخلص من الفيروسات للأندرويد 2020.

أفضل التطبيقات للتخلص من الفيروسات للأندرويد 2020

يجب عليك كل عام تحميل تطبيق جديد يساعدك في حماية هاتفك والتخلص من الفيروسات والبرامج الضارة، وذلك لآن عالم التطبيقات في تطور دائم، سوف يكون تحميل التطبيق الجديد أو التحديث الجديد من تطبيقك أفضل بكثير، لأنه أكثر تطوراً مما يوفر لك الحماية والأمان أكثر.

أفضل التطبيقات للتخلص من الفيروسات للأندرويد Sophos Intercept X

يضمن لك هذا التطبيق حماية هاتفك ومكافحة الفيروسات مائة بالمائة، كما أنك سوف تحصل على جميع مميزاته بدون أي إعلانات مزعجة، فهو يعد واحد من أفضل برامج الحماية للاندرويد، حيث أنه يعمل فحص التطبيقات ووسائط التخزين والكشف إذا كان هناك محتوى ضار أو غير مناسب، كما يعمل ايضًا على حجب المواقع الضارة.

Comodo Mobile Security

قامت شركة security firm العالمية بتطوير تطبيق مكافحة الفيروسات هذا، يقوم التطبيق بعمل مسح ضوئي لكشف الفيروسات والبرامج الضارة والتخلص منها، يعمل على فحص جميع التطبيقات المثبتة إلى جانب ملفات APK المخزنة ، ويعمل على مراقبة كل عملية تثبيت، لتقوية جدار الأمان لهاتفك الذكي، ويقوم بفحص بطاقات SD الخارجية لاكتشاف التهديدات وحذفها، يعمل على تأمين شبكة Wi-Fi – تشفير نقطة اتصال Wi-Fi والتحقق من الأمان القياسي قبل الاتصال.

Safe Security

يقدم لك Safe Security حماية أمنية مجانية لهاتفك يأتي مع Speed Booster و Junk Cleaner و AntiSpyware و Virus Remover، يعمل على تنظيف الهاتف من الملفات غير المرغوب فيها، ويقوم بتعزيز سرعة الهاتف، يقدم لك ايضًا شاشة قفل متعددة الوظائف، يحفظ طاقة جهازك من خلال معرفة وقت تشغيل ميزة توفير طاقة البطارية في 360 Security تلقائيًا.

Kaspersky Mobile Antivirus

هذا أحد التطبيقات التي كسبت سمعة طيبة في مكافحة الفيروسات، يمكنك تحميل التحديث الجديد منه من خلال جوجل بلاي، يعمل على فحص البرامج والتطبيقات التي تم تحميلها على هاتفك، وإذا كانت ضارة يقوم بالتخلص منها على الفور، والتخلص ايضًا من برامج التجسس، كما أنه بعمل على تحديد موقع هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Android ويقفله في حالة فقده أو سرقته، ويعمل على حماية المعلومات الشخصية من اللصوص و مسحها من جهازك.