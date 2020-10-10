نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف هواوي بي 40 برو ومميزاته وعيوبه في الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي بي 40 برو ، هو احدى الهواتف التي قامت شركة هواوي الصينية بالإعلان عنها بشكل رسمي في الخارج وهو من الهواتف الذكية الجديدة، التي تأتي بموصفات ومميزات قوية بشكل عام، وهو يحتوي علي كاميرات قوية جيداً ولا نرى مثلها حتي الأن، وهو واحد من ثلاثة هواتف ذكية قامت شركة هواوي بطرحها الفترة الماضية، وتضم هذه السلسلة هاتف Huawei P40، وهاتف Huawei P40 Pro Plus، وسوف نقوم بشرح مواصفات وسعر هاتف Huawei P40 Pro في الدول العربية

مواصفات هاتف هواوي بي 40 برو

الهاتف يشمل العديد من المواصفات التي تجعله من أحسن منتجات شركة هواوي الصينية وهى كالتالي:-

الهاتف مصنوع من الزجاج مع اطار من معدن الألمنيوم. يحتوي الهاتف علي الميكرفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء. يحتوي الهاتف علي مستشعر البصمة. يأتي الهاتف باللون الأبيض، والأزرق، والفضي، والذهبي. يحتوي هاتف Huawei P40 Pro علي نظام التشغيل اند رويد 10. يحتوي الهاتف علي شاحن سريع يأتي بقوة 40 واط، وشحن عكسي بقوة 27وات، وشحن لاسلكي بقوة 27 وات. يحتوي موبايل هواوي بي 40 برو علي بطارية سعتها4200 مللي أمبير. يعمل الهاتف علي خاصية تشغل الوأي فأي بترددات ax/ac/n/g/b/a. يعمل الهاتف علي خاصية تصوير الفيديوهات بجودة 4k. يحتوي الهاتف علي مساحة تخزينية حتي سعة 256 جيجا بايت عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه في مكان الشريحة الثانية. الشاشة تأتي بمساحة 6.58 إنش بدقة 1200*2640 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 441 بكسل لكل إنش. شاشة Huawei P40 Pro من نوع OLED. نستطيع التحكم في الشاشة من حيث تغيير حجم النص وتكبير الشاشة. يحتوي الهاتف علي ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. يحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية ثنائية تعمل الكاميرا الأولى بدقة 32 ميجا بيكسل . الكاميرا الأمامية الثانية لهاتف Huawei P40 Pro من نوع IR TOF 3D. الكاميرا الخلفية فهي بارزه عن ظهر الهاتف حيث تأتي بأربع كاميرات الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل وهي الكاميرا الأساسية للهاتف حيث تعمل علي خاصية التصوير في الإضاءات الضعيفة. كاميرا هاتف هواوي بي 40 برو، الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وهي تعمل علي خاصية التقريب البصري وتدعم الزوم الديجتال. الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 40ميجا بيكسل وتستخدم في التصوير الواسع. الكاميرا الرابعة من نوع TOF 3D وتستخدم في العزل والبور تريه. يحتوي الهاتف علي فلاش من نوع اليد.

عيوب الهاتف

يوجد في موبايل هواوي بي 40 برو بعض العيوب التي يجب تلاشيها في الإصدارات القادمة وهى كما يلي:-

لا يحتوي الهاتف علي خاصية خدمات جوجل بلاي .

الكاميرا الأمامية تستحوذ علي مساحة كبيرة من الشاشة.

لا تأتي سماعات الهاتف الخارجية بصوت ستيريو.

كروت الذاكرة النانو ميموري غير متوفرة في المحلات وسعرها مرتفع.

لا يحتوي Huawei P40 Pro علي خاصية التصوير 4K.

مميزات هاتف Huawei P40 Pro

الهاتف يحتوي على مزايا عديدة وهى كالتالي:-

يحتوي علي كاميرا ممتازة. الشاشة تقدم الوان ممتازة من حيث وحدة النصوص. يعمل الهاتف علي خاصية مستشعر البصمة بشكل سريع جدا. بطارية ممتازة وكبيرة جدا تعمل لفترة طويلة بالإضافة إلى الشحن السريع. هاتف هواوي بي 40 برو، يقوم بعمل أداء مميز في المهام اليومية مثل تحميل الألعاب والتطبيقات . يعمل علي خاصية التصوير الليلي. الكاميرات الخلفية ممتازة وتعطينا صور في غاية الوضوح وتحتوي على خاصية الزوم.

سعر هواوي بي 40 برو

سوف نستعرض سعر الهاتف في الدول العربية وهي كالتالي:-