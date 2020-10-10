نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات هاتف هواوى Huawei y9a وسعره في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتج شركة هواوى الصينية هاتف Huawei y9a المميز جداً وتطلقه في الأسواق العالمية، حيث أن شركة هواوي الصينية من أشهر وأفخم الشركات في الوطن العربي والشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم وأكبرها أيضاً، وتتنافس الشركة مع أكبر شركات الهواتف الذكية في تقديم هواتف بأفضل جودة، والتي تنتج قائمه كامله ومتكاملة من الهواتف الذاكية عالية الجودة والتي تختلف عن الهواتف الذكية التي تنتجها أي شركه أخرى في العالم، وتحظى شركة هواوي باكتسابها ثقة كثير من المستهلكين، حيث شهدت إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة.

وقد تحتل شركة هواوي المركز الثالث عالميا وذلك لتمتعها وامتلاكيها خصائص مميزه وتصاميم عصرية، فقد أصدره سلسه من الهواتف والتي حصلت على إقبال كثير جدا في جميع أنحاء العالم لكونها هواتف مميزه جدا، ولذلك نستدرج معكم من خلال موقع ثقفني اهم موصفات ومزياه هاتف Huawei y9a المقدم من شركة هواوي.

موصفات هاتف Huawei y9a

تصميم قوسي ثلاثي الأبعاد ولوحة الهاتف LCD مقاس 6.63 بوصة.

نسبة الشاشة تبلغ الي حجم الهاتف 92% و391 نقطة في البوصة.

يتم تشغيل الهاتف من Mediatek Helio G80 معالج ثماني النواة.

بطارية الهاتف كبيرة تبلغ 4200 مللي في الساعة.

يتم شحن الهاتف بالكامل في 40 دقيقة فقط.

شاشة الهاتف ضد الماء ويمكن غسلها بدون مشاكل.

كاميرا الهاتف الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل وكاميرا فائقة الاتساع دقتها 8 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي دقتها 16 ميجا بكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل.

يحتوي الهاتف علي Wi-Fi 802.11 b كما له مميزات اخري Dual SIM و 4G VoLTE

يملك سماعة الرأس 3.5 ملم ونظام GPS / AGPS / Glonass / BeiDou.

سعة تخزين الهاتف 128 جيجا بايت مع دعم بطاقة الذاكرة Nano.

رامات ذاكرة الهاتف عشوائية بسعة تخزين 8 جيجا بايت.

يدعم الهاتف HUAWEI AppGallery لتنزيل التطبيقات بكل سهولة.

عدسة الهاتف عمق وبدقة 2 ميجا بكسل تعمل مع كاميرا الرئيسية.

ألوان هاتف Huawei y9a

يوجد هاتف Huawei y9a بثلاثة ألوان مميزة في جميع أنحاء العالم وهما:

Space Silver Sakura Pink Midnight Black

أسعار هاتف Huawei y9a في الدول العربية

المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم 239 دولار أمريكي.

مصر 5 الآلاف جنية مصري.