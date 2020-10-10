منافسة Hilux الصينية تكتسح أسواق العالم



بعد أن حققت مبيعات ممتازة في الصين وبعض دول أمريكا الجنوبية ولقبت بالمنافس الأقوى لسيارت تويوتا Hilux، قررت شركة Great Wall تعديل سيارات Wingle 7 لتغزو بها باقي الأسواق العالمية.

وستأتي النماذج الجديدة من بيك آب Great Wall Wingle 7 بهيكل بطول 5 أمتار و32 سنتيمترا، مزود بقمرة داخلية تحوي صفين من المقاعد المخصصة لـ 5 ركاب، وبصندوق خلفي مصمم لنقل حمولات يصل وزنها إلى 975 كلغ.

وسيزود هيكل هذه السيارات بممتصات صدمات متينة مدعمة بالمعدن، وستحصل الواجهة الأمامية على شبك عريض مزين بالكروم ومصابيح أساسية ومصابيح ضباب تعمل بتقنيات LED.

كما ستحصل هذه المركبات على واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، إضافة إلى أنظمة تكييف وأنظمة كهربائية للتحكم بحركة ووضعيات المقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرا خلفية، ونظامي دفع امامي ورباعي.

وستطرح نماذجها الأساسية بمحركات ديزل توربينية بسعة لترين وعزم 143 حصانا، كما ستطلق منها نسخ أقوى مزودة بمحركات ميتسوبيشي سعتها 2.4 ليتر تنتج عزما يعادل 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، وعلب سرعة Aisin أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.