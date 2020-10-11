تحذير من عاصفة مغناطيسية تستمر عدة أيام

تحذير من عاصفة مغناطيسية تستمر عدة أيامتوقع علماء، من مختبر الأشعة السينية وعلم الفلك للشمس التابع لمعهد الفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، حدوث عاصفة مغناطيسية لمدة خمسة أيام في العقد الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، والتي ستشتد في 25 أكتوبر.

وفقًا للتوقعات المنشورة على موقع المعهد، ستبدأ العاصفة المغناطيسية من فئة G1 في 21 أكتوبر وستستمر حتى 24 منه، عندما تتطور إلى ​​عاصفة G2. بعد ذلك، سيكون الغلاف المغناطيسي للأرض نشطا لمدة ثلاثة أيام أخرى وسيعود إلى طبيعته في اليوم التاسع والعشرين فقط، بحسب وكالة سبوتنيك.

هناك خمسة مستويات في تصنيف العواصف المغناطيسية - من G1 إلى G5. يُعتقد أن العاصفة الضعيفة يمكن أن تسبب اضطرابات طفيفة في تشغيل أنظمة الطاقة، فضلاً عن التأثير على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

تتسبب العواصف القوية في تعطيل أنظمة الاتصالات والملاحة على الموجات القصيرة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب النشاط الشمسي المتزايد، الذي يسبب عادةً عواصف مغناطيسية، في رؤية الشفق القطبي عند خطوط العرض جنوبًا.