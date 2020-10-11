نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق سلسلة iPhone 12 بألوان متنوعة ومتميزة لعشاق هواتف آبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق سلسلة iPhone 12 بألوانات متنوعة ومتميزة لعشاق هواتف آبل، تستعد شركة آبل لعقد مؤتمرها الصحفي يوم الثلاثاء المقبل للإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 12، وقد كشفت مصادر خاصة بأن سلسلة iPhone 12 ستأخذ ألوان متنوعة ومتميزة كالتي قدمت لجهاز iPad Air من قبل، وتشير التوقعات أنها ستطلق الأجهزة باللون الأزرق الداكن والبرتقالي، والتي جاءت بها الدعوات الخاصة بالمؤتمر، كما أن هذه التفاصيل وردت قبل ذلك عبر منصةEverythingApplePro على اليوتيوب منذ ستة أشهر.

سلسلة iPhone 12 من شركة آبل

أشارت بعض التوقعات أن شركة آبل ستطلق هاتف iPhone 12 mini باللون الأبيض والأسود والأزرق والأصفر والأحمر، ويرى آخرون أن الشركة ستطلق جهاز iPhone 12 بألوان أخضر، وذهبي، وأزرق، وفضي، ورمادي، بالإضافة إلى ألوان جهاز iPad Air، وبالنسبة للسعر المتوقع للهاتف فسيبلغ الهاتف الذي مساحة تخزينه الداخلية 128 جيجابايت 1100 دولار، بينما ذو سعة التخزين 256 جيجابايت فيبلغ سعره 1250 دولار، انا بالنسبة للهاتف ذو سعة التخزين 512 جيجابايت فيصل سعره إلى 1450 دولار.

مميزات iPhone 12

تتميز سلسلة هواتف iPhone 12 بالعديد من المميزات عما سبقها من إصدارات نذكر منها: