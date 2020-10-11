نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدام جديد على الواتساب وكيفية تسجيل المكالمات على الآيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم استخدام تطبيق المراسلة الفورية المملوك لفيسبوك “واتساب” من قبل ملايين الأشخاص وذلك بالرغم من ظهور تطبيقات أخرى كثيرة مثل :- Tik Tok و zoom ويتم استخدامه الكثير من الناس في المكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية، وقد يلجأ البعض إلى تسجيل المكالمات وهذا من أجل أسباب أمنية أو من أجل حفظ السجلات ولكن فريق “مارك” صانع تطبيق الفيسبوك لم يستطيعوا التوصل إلى طريقة بهدف تسجيل المكالمات الصوتية من خلال تطبيق الواتساب لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد و أيفون، حيث قال تقرير الموقع التكنولوجي :- بأنه أفضل طريق لهذا بالنسبة مستخدمي أندرويد هو تطبيق CUBE ACR – Call Recorder .

طريقة تسجيل المكالمات الصوتية عبر WhatsApp :-

يتم تسجيل المكالمات الصوتية أيضاً من خلال تطبيق المشهور والذي يتردد عليه العديد من الناس بهدف التواصل مع بعضهم البعض وهذا التطبيق هو “واتساب”، خطوات تسجيل المكالمات الصوتية من خلال Whatsapp هي :-

قم بتنزيل التطبيق “CUBE” من على متجر جوجل بلاي ومن ثم سيتم التثبيت تلقائياً على هاتفك. بعدما يتم تثبيت التطبيق بنجاح سيطلب منك من الأذن بالسماح للوصول إلى جهات الإتصال الخاصة بك وتسجيل مكالماتك. بعد ذلك قم بفتح تطبيق “واتساب” وأمنح كل أذونات الوصول المطلوبة لتطبيق .CUBE ومن ثم قم بإجراء مكالمة إلى أى جهة إتصال على واتساب وسيتم تسجيلها تلقائياً. إذا لم يتم ذلك قم بفتح تطبيق Cube وانتقل إلى إعدادات التسجيل settings ومن ثم قم باختيار VOIP أو Ignore VOIP-Support check ومن ثم حدد خيار مكالمة صوتية Voice call في إعدادات مصدر تسجيل .VOIP

كيفية تسجيل مكالمات واتساب على الأيفون :

حيث تحرص شركة “آبل” بشدة على القضايا المتعلقة بالأمان والخصوصية خاصة من خلال أجهزتها، ولهذا السبب فمن الصعب بعض الشيء أستخدام التطبيق السابق لكن هناك طريقة أخرى وهذه الطريقة هي :-