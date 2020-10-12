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قبل أن تقوم بإطلاق أي حملة اعلانية على منصة فيس بوك فإنه يجب أن تقوم بخطوة في غاية الأهمية و هي إجراء بحث عن الحملات الاعلانية الناجحة في فيس بوك و التي تقوم بالترويج لنفس لمنتج أو الخدمة التي انت تستعد للترويج لها من أجل جمع معلومات .
و كي تقوم بهذه العملية فإن هناك العديد من المواقع التي توفر هذه الميزة و لكن للاسف بشكل مدفوع ، لذلك سوف نشارك معك في هذا الموضوع موقع مجاني يساعدك على معرفة الحملات الاعلانية في فيس بوك و القاء نظرة عليها بدون دفع اي شيء ، و هو موقع يدعى bigspy .
طريقة استعمال موقع bigspy في غاية البساطة ، حيث أن كل ما عليك القيام به هو الدخول اليه عبر الرابط بالأسفل ، ثم تقوم بالولوج الى الموقع و الذي سوف تجد بأنه يحتوي على خانة ما عليك سوى ان تقوم بكتابة اسم المنتج او الخدمة او الشيء الذي تنوي الترويج له بداخلها .
بعد ذلك سوف يطلب منك الموقع بعض البيانات الاضافية ، مثل البلد و الهدف من الحملة الاعلانية و غيرها من الأمور من أجل تزويدك بحملات اعلانية مشابهة لما سوف تقوم به و تكون النتائج في غاية الدقة .
بعد ذلك سوف تظهر لك جميع الحملات الاعلانية المتاحة حاليا على فيس بوك مع نسبة و عدد التفاعل مع كل اعلان او حملة .
و يمكنك تطبيق نفس الطريقة على انستغرام و تويتر و جوجل ادسنس و بينترست حيث يتيح لك الموقع امكانية البحث عن الحملات الناجة في جميع هذه المنصات .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التجسس على الحملات الاعلانية الناجحة على فيس بوك ، انستغرام .. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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