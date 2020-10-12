التجسس على الحملات الاعلانية الناجحة على فيس بوك ، انستغرام ..

قبل أن تقوم بإطلاق أي حملة اعلانية على منصة فيس بوك فإنه يجب أن تقوم بخطوة في غاية الأهمية و هي إجراء بحث عن الحملات الاعلانية الناجحة في فيس بوك و التي تقوم بالترويج لنفس لمنتج أو الخدمة التي انت تستعد للترويج لها من أجل جمع معلومات .

و كي تقوم بهذه العملية فإن هناك العديد من المواقع التي توفر هذه الميزة و لكن للاسف بشكل مدفوع ، لذلك سوف نشارك معك في هذا الموضوع موقع مجاني يساعدك على معرفة الحملات الاعلانية في فيس بوك و القاء نظرة عليها بدون دفع اي شيء ، و هو موقع يدعى bigspy .

طريقة استعمال موقع bigspy في غاية البساطة ، حيث أن كل ما عليك القيام به هو الدخول اليه عبر الرابط بالأسفل ، ثم تقوم بالولوج الى الموقع و الذي سوف تجد بأنه يحتوي على خانة ما عليك سوى ان تقوم بكتابة اسم المنتج او الخدمة او الشيء الذي تنوي الترويج له بداخلها .

بعد ذلك سوف يطلب منك الموقع بعض البيانات الاضافية ، مثل البلد و الهدف من الحملة الاعلانية و غيرها من الأمور من أجل تزويدك بحملات اعلانية مشابهة لما سوف تقوم به و تكون النتائج في غاية الدقة .

بعد ذلك سوف تظهر لك جميع الحملات الاعلانية المتاحة حاليا على فيس بوك مع نسبة و عدد التفاعل مع كل اعلان او حملة .

و يمكنك تطبيق نفس الطريقة على انستغرام و تويتر و جوجل ادسنس و بينترست حيث يتيح لك الموقع امكانية البحث عن الحملات الناجة في جميع هذه المنصات .

الدخول الى موقع bigspy