طريقة اخفاء نص او رسالة مشفرة داخل صورة

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أحيانا قد ترغب في ارسال رسالة معينة الى صديق لك لكن لا ترغب من اي شخص ان يطلع على محتواها ، او ترغب في تزويد شخص ما برسالة ضرورية و في نفس الوقت قد تحتوي على كلمات حساسة مثل كلمة سر احد حساباتك على الانترنت او ارقام بطاقتك الإئتمانية و غيرها .
بالتالي مثل هذه الرسائل ليس من الآمن أن تقوم بتبادلها مع اي شخص على تطبيقات الدردشة و غيرها لأنها قد تكون معرضة للسرقة في حالة تم اختراقها او التجسس على احد هذه التطبيقات من طرف أي شخص .
بالتالي هناك طريقة اخرى من أجل تبادل الرسائل بشكل سري و هي عبر اخفاء نص الرسالة في صورة و هذا ما سوف نتعرف على القيام به بطريقة سهلة و بسيطة و بدون برامج .
و الطريقة هي عبر استعمال موقع يدعى txtninja ، و هو عبارة عن موقع مجاني ما عليك سوى الولوج اليه عبرالرابط الموجود أسفل الموضوع ثم بعد ذلك سوف تجد واجهته على هذا الشكل كما هو موضح في الصورة أدناه .
الآن ما عليك القيام به هو ادخال النص في الخانة التي يوفرها لك االموقع و رفع الصور التي ترغب في أن تقوم بتشفير النص و اخفاءه بداخلها ، ثم تقوم باضافة كلمة سر و تضغط على زر Go .
و بعد أن تقوم بارسال الصورة الى الشخص المطلوب يجب أن تقوم بارسال هذا الرابط إليه : extractor.php .
بالتالي عندما يدخل اليه سوف يقوم بادخال كلمة السر التي تمنحها له و رفع الصورة على منصة الموقع و سوف يظهر له النص المخفي مباشرة .
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