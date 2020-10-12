نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مميزات iPhone 12 التي تم تسريبها حتى الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ أن تم الأعلان عن موعد نزول هاتف iPhone 12 وأصبح الجميع يتسأل عنه، وانتشرت الكثير من الأخبار والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح هناك إثارة كبيرة وتوقعات أثارت دهشة البعض. بينما يتساءل البعض عن المواصفات الكاملة والسعر، سوف نعرض لكم أهم مميزات iPhone 12 التي تم تسريبها حتى الآن من مصادر موثوق فيها.

أهم مميزات iPhone 12 التي تم تسريبها حتى الآن

في الشهر السادس من عام 2020، تمكنت شركة Apple من الحصول براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، ومن خلال ذلك يمكننا معرفة بعض المعلومات عن ايفون 12. حيث أنها في طلب براءة الاختراع أشارت Apple أنها سوف تقوم بإستخدام هذا التصميم لجميع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية تقريبًا ، ولكن هناك اختلافات بسيطة اعتمادًا على التصميم.



أهم مميزات iPhone 12 الشاشة

من المتوقع أن تأتي الشاشة مع تقنية عرض OLED Super Retina XDR، سوف تكون الشاشة مصنوعة من الزجاج للكسر والخدش والإطار المعدني مقاوم للصدأ، كما سوف يتوفر الجهاز بثلاث أحجام مختلفة وهما 5.4 و 6.7 و 6.1 بوصة، يقال بأن جهاز iPhone 12 الجيد سوف يضم لوحة نظام جديدة لكي يتمكن من التعامل مع شبكة الجيل الخامس والتي من المقرر أن الهاتف يأتي معها. وذلك لأن إذا بقيت لوحة النظام كما هي ، فعند أتصال الهاتف بشبكة 5G سوف يؤدي ذلك إلى جعل الهاتف الذكي ساخنًا للغاية مما يعرضة للتلف سريعًا.

تصميم أيفون 12 والكاميرا

وتشير المصادر أن التصميم سوف يتميز بإطار معدني يشبه الموجود في iPhone 4 أو iPad Pro، وتم الإشارة إلى أن الأجهزة التي سوف تأتي بحجم 6.7 بوصة – 6.1 بوصة سوف يتم تطويرهم بكاميرات ثلاثية العدسات، ومقاس 5.4 و 6.1 بوصة سوف يتم تطويرهم بكاميرات مزدوجة العدسة مع سعر أقل مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تعمل استخدام الليزر لحساب معلومات العمق للأشياء في الغرفة ومما يجعل التصويرة على جودة أفضل

الألوان والسعر

سوف يتوفر الجهاز بثلاثة أسعار مختلفة حسب إمكانيات وحجم الجهاز وهما “749،799 899 “.

سوف يتوفر الجهاز بعدة ألوان مثل … الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر.

سعة التخزين

سوف يتوفر بسعة تخزين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.