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عمر شويل - جدة لعشاق السيارات رباعية الدفع تعرف على مميزات سيارة كيا تيلورايد، تأتي شركة كيا في المرتبة الثانية الي تهتم بصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، والتي تتبع مجموعة هيونداي كيا للسيارات، واستطاعت الشركة أن تحقق إنجاز كبير في الأسواق الأوروبية والعالمية عام 2006، والآن أصبحت تمتلك 4000 وكيل أو أكثر في 127 دولة حول العالم، وفي عام 2010 حققت مبيعات بقيمة 1.53 مليون وحدة.

مميزات سيارة جيب تيلورايد

تسعى شركة كيا إلى توفير الراحة والأمان لمستخدمي سيارات كيا، حيث تتميز سياراتها بأنها سيارات تناسب العائلات، كما أنها من طراز الجيب، بالإضافة إلى أنها:

سيارة رباعية الدفع مناسبة لجميع الطرق ولجميع أيام السنة، كما أنها تستوعب العديد من الأفراد يصل إلى 8 أفراد.

تصل سعة المحرك إلى 3778، وقوة تصل إلى 259/6000.

مزودة بشاشة LCD TFT مقاس 10.25، و منافذ USB في كل صف من المقاعد.

التحكم في درجة حرارة السيارة عن طريق نظام خلفي مزود بفتحات شاملة التوزيع.

سيارة جيب تيلورايد

استطاعت سيارة جيب تيلورايد أن تحصد لقب سيارة 202، والتي منحتها إياها مجلة موتور تريند التي تمنحها للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وكانت السيارة قد حصلت على هذا اللقب بفضل العديد من المميزات والامكانيات، بالإضافة إلى أنظمة الأمان والسلامة، وفي الإطار ذاته صرح الرئيس التنفيذي لشركة كيا أن السيارة حققت نجاحا باهرا في الأسواق تجاوز 45 ألف وحدة، وأضاف أن الحصول على لقب سيارة العام هو شرف كبير يجعل شركة كيا تتحول إلى شركة ذات مستوى عالمي.