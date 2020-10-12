هوندا تكشف عن مميزات ”وحشها” الجديد للطرق الوعرة 



قررت شركة هوندا هذا العام إدخال تعديلات كبيرة على سيارات Ridgeline الشهيرة لتجعلها من بين أكثر سيارات البيك آب تميزا وتطورا من النواحي التقنية.

وبالنظر للفيديوهات والصور التي نشرتها هوندا لـ Ridgeline الجديدة نلاحظ أن السيارة اكتسبت ملامح القوة من خلال تصميم واجهاتها الأمامية الكبيرة التي حصلت على شبك عريض بارز وخطوط من الكروم تتداخل مع المصابيح بصورة مميزة.

كما حصلت هذه السيارات على تصميم جديد كليا لشكل المصابيح وفتحات الهواء على الواجهة الأمامية، وعلى عجلات مخصصة للطرق الوعرة بمقاس 19 إنشا، وقمرة مزودة بصفين من المقاعد يتسعان لـ 5 ركاب.

وتغير في هذه المركبات أيضا تصميم واجهة القيادة بشكل كلي، وتصميم ناقل السرعة وتصميم المقود، كذلك تصميم ممتصات الصدمات، زودتها هوندا بالعديد من أنظمة القيادة المتطورة، وبأنظمة للتحكم بحركة العجلات على الطرق الوعرة، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حرارتها، وحساسات تعدل نظام القيادة تبعا للطريق الذي تسير عليه المركبة.

وتعتمد Ridgeline الجديدة على نظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بـ 6 أسطوانات وسعة 3.5 ليتر تولد عزما يعادل 284 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.